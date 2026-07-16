Uvodi se plaćeno menstrualno odsustvo! Skupština upravo izglasala novi zakon, imate pravo na 2 dana mjesečno

Skupština Crne Gore usvojila je izmene i dopune Zakona o zdravstvenom osiguranju kojima se ženama sa dijagnostikovanom sekundarnom dismenorejom, bolnim mensturalnim ciklusima praćenim grčevima, mučninom i umorom, omogućava pravo na dva dana plaćenog odsustva mjesečno, piše espreso.

To pravo, kako prenose Vijesti, odnosi se na žene koje imaju bolne menstrualne cikluse izazvane organskim uzrocima, kao što su endometrioza, miomi, polipi i druga ginekološka oboljenja.

Inicijativu za izmene zakona podnela je u martu ove godine, uoči Međunarodnog dana žena, nezavisna poslanica Jevrosima Pejović.

Predlog zakona prethodno je jednoglasno podržan na sednicama Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje i Zakonodavnog odbora.

U obrazloženju zakona navodi se da je cilj izmena adekvatno regulisanje dijagnostikovanih patoloških stanja sekundarne dismenoreje, uklanjanje predrasuda na radnom mjestu i uspostavljanje ravnoteže između očuvanja zdravlja i profesionalnih obaveza žena.

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