Sarajlije se opraštaju od omiljenog veterinara dr Mehe Halilovića: “Otišao je prerano…”

Među prvima su se od njega oprostili iz udruženja Paw Friends Sarajevo, koji su godinama sarađivali s dr. Halilovićem.

“Tužna vijest nas je duboko potresla. Izgubili smo prijatelja, veterinara i prije svega divnog čovjeka, našeg dragog Mehu. Dugi niz godina imali smo čast surađivati s njim, dijelili lijepe i teške trenutke i svaki put iznova uvjeravali se koliko je bio stručan, pošten, strpljiv i dobar čovjek.”

U oproštajnoj poruci istakli su da je teško prihvatiti njegov prerani odlazak.

“Teško je prihvatiti da je otišao tako mlad, prerano. Ostat će velika praznina među svima koji su imali sreću da ga poznaju i surađuju s njim.”

Na kraju su mu uputili posljednje riječi zahvalnosti.

“Dragi Meho, hvala ti za svako spašeno biće, za svaku pruženu pomoć i dobrotu koju si nesebično dijelio. Nedostajat ćeš. 💔”

Istovremeno su izrazili iskreno saučešće njegovoj porodici.

Od svog kolege oprostio se i kolektiv Veterinarske stanice City Vet.

“Sa tugom smo primili vijest o odlasku našeg kolege, dr. Mehe Halilovića.”

U nastavku su poručili: “Kolektiv Veterinarske stanice City Vet izražava iskreno saučešće njegovoj porodici, prijateljima i kolegama. U ovim teškim trenucima naše misli su uz njegovu porodicu. “

Brojne poruke koje se posljednjih sati objavljuju na društvenim mrežama svjedoče koliko je dr. Meho Halilović bio cijenjen među kolegama, vlasnicima kućnih ljubimaca i svima koji su imali priliku upoznati ga.

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