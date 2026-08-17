Kada vaga pokazuje pravu težinu? Ovo je najbolje vrijeme za vaganje

Razlika ne znači da ste se tokom dana naglo ugojili. Tjelesna masa prirodno oscilira, između ostalog zbog hrane i tečnosti koje unosimo te sadržaja probavnog sistema.Zato je kod praćenja težine važnije vagati se u jednakim uslovima nego pridavati preveliku važnost svakom pojedinačnom broju.

Najbolje vrijeme je ujutru

Ako želite što uporedivije rezultate, najbolje je stati na vagu ujutru nakon odlaska u WC, a prije doručka i prvog pića. Dobro je vagati se bez odjeće ili svaki put u približno istoj laganoj odjeći.

Razlog je jednostavan. U tom trenutku još niste pojeli ni popili ništa što bi trenutno povećalo broj na vagi, a nakon noći i odlaska u WC uslovi su iz dana u dan sličniji.

Važna je i sama vaga. Trebalo bi da stoji na istoj ravnoj i tvrdoj podlozi, a vaganje na tepihu može dati manje pouzdane rezultate.

Zašto uveče možemo težiti više?

Sve što tokom dana pojedemo i popijemo ima svoju masu, a na broj na vagi utiču i zadržavanje vode te pražnjenje crijeva i mokraćne bešike.

Obrok bogat solju ili ugljenim hidratima takođe može privremeno povećati količinu vode koju tijelo zadržava. Zbog toga broj na vagi može porasti iako se količina tjelesne masti nije značajno promijenila.

Upravo zato nema puno smisla upoređivati, primjera radi, težinu izmjerenu u ponedjeljak ujutru s onom izmjerenom u četvrtak nakon večere.

Treba li se vagati svaki dan?

Ne postoji učestalost koja će odgovarati baš svima. Ako želite detaljno pratiti promjene, svakodnevno vaganje u jednakim uslovima može vam dati više podataka, ali tada je korisnije posmatrati prosjek i trend tokom vremena nego analizirati svaki dnevni pomak,piše Avaz

Istraživanja su pokazala povezanost redovnog samostalnog vaganja s uspješnijim upravljanjem tjelesnom težinom. Sistemski pregled 22 rada zaključio je da je vaganje dnevno ili nedjeljno vjerovatno povezano s boljim rezultatima kontrole težine.

Ipak, samo vaganje nije čarobna metoda za mršavljenje. Metaanaliza randomizovanih istraživanja pokazala je da nema dovoljno dokaza da je samostalno vaganje kao jedina intervencija efikasno, dok može biti koristan dio šireg programa promjene životnih navika. Istraživači pritom nisu pronašli značajnu razliku između programa koji su uključivali svakodnevno i onih koji su uključivali nedjeljno vaganje, prenosi Alo.

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