Koliko porodici treba novca za odmor u Crnoj Gori: Ovo su precizne cijene

Šta treba da znate:

Tivat privlači sve veći broj turista

Porodični odmor u sezoni košta između 1.200 i 2.400 evra

Najveći trošak je smještaj, zatim hrana i ležaljke

Cijene u centru i luksuznim zonama znatno više nego u okolnim naseljima

Uređene plaže, Porto Montenegro, bogata gastronomska ponuda i položaj u srcu Boke Kotorske privlače sve veći broj turista, ali istovremeno donose i rast cijena.

Ako izuzmemo luksuzne komplekse poput Porto Montenegra i Luštice Bay, postavlja se pitanje koliko novca četvoročlana porodica treba izdvojiti za sedmodnevni odmor u jeku ljetne sezone.

Prema analizi dostupnih cijena smještaja i ugostiteljskih usluga, porodica za sedam dana ljetovanja u Tivtu tokom jula i avgusta treba planirati između 1.200 i 2.400 evra, zavisno od izbora smještaja, broja obroka u restoranima i dodatnih troškova poput iznajmljivanja ležaljki.

Smještaj – najveći trošak

Apartman za četiri osobe u Seljanovu ili Donjoj Lastvi tokom glavne sezone u prosjeku košta oko 1.260 evra za sedam noći. U centru Tivta cijena je nešto niža i iznosi oko 1.120 evra, dok se u Dumidranu i Gradiošnici može pronaći smještaj za oko 840 evra.

Na poluostrvu Luštica cijene zavise od lokacije. U Radovićima, koji se nalaze u blizini plaže Plavi horizonti, sedmodnevni boravak u apartmanu za četiri osobe košta oko 700 evra, dok će porodica za sličan smještaj u Krašićima, uz samu obalu, izdvojiti približno 980 evra.

Hrana i piće

Cijene hrane i pića ne razlikuju se značajno između pojedinih dijelova Tivta, osim što su restorani u centru uglavnom nešto skuplji.

Jutarnja kafa košta između 1,10 i 1,80 evra, dok doručak za četvoročlanu porodicu u restoranu iznosi od 15 do 25 evra. Tokom sedam dana za doručke je potrebno izdvojiti između 105 i 175 evra.

Glavni obroci

Kada su u pitanju glavni obroci, cijene su sljedeće:

– pizza od 7,30 do 12,50 evra

– porcija ćevapa od 8,50 do 9,50 evra

– jela s roštilja i mesni specijaliteti do 14 evra.

Porodična večera uz pizzu košta oko 20 evra, dok kompletan ručak s pićem za četiri osobe iznosi između 60 i 80 evra.

Ako porodica jede dva obroka dnevno u restoranima, dnevni trošak kreće se između 60 i 80 evra, odnosno od 460 do 560 evra za sedam dana.

Ukoliko se sva tri dnevna obroka jedu u restoranima, ukupni trošak hrane i pića može dostići oko 1.050 evra.

Ležaljke nisu jeftine

Posljednjih godina posebnu pažnju turista privlače cijene ležaljki. Za dvije ležaljke i suncobran četvoročlana porodica dnevno će izdvojiti između 40 i 70 evra, što za sedam dana znači i do 400 evra dodatnog troška.

To je više nego što mnoge porodice potroše na kupovinu hrane u marketima tokom cijelog odmora.

Konačna računica

Kada se saberu smještaj, hrana, piće, parking, osnovne namirnice i troškovi na plaži, sedmodnevni odmor u Tivtu izgleda ovako:

– Radovići – oko 1.200 evra

– Dumidran i Gradiošnica – oko 1.500 evra

– Krašići – oko 1.800 evra

– Centar Tivta – oko 2.000 evra

– Seljanovo i Donja Lastva – do 2.400 evra

To znači da porodica koja odabere najskuplje dijelove Tivta može potrošiti i do 1.200 evra više nego ona koja ljetuje u mirnijim dijelovima.

Iako cijene iz godine u godinu rastu, Tivat i dalje privlači veliki broj gostiju, prije svega zbog prirodnih ljepota, blizine brojnih plaža i bogate turističke ponude. Međutim, za bezbrižan sedmodnevni odmor četvoročlana porodica danas mora računati na budžet od najmanje 1.200 evra, dok će oni koji žele više komfora i češće jesti u restoranima lako potrošiti i dvostruko više, piše Radio Tivat, a prenosi Oslobođenje.

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