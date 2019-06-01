Bol na lijevoj strani glave može biti upozorenje: Ne ignorišite ove simptome

Tenzijska glavobolja

Najčešći oblik glavobolje povezan je sa stresom, napetošću i umorom. Okidači mogu biti škripanje zubima, preskakanje obroka, nedostatak sna, anksioznost ili bolovi u vratu. Iako se najčešće javlja s obje strane glave, kod nekih osoba može biti izraženija samo na jednoj strani.

Migrena

Migrena se obično javlja kao pulsirajuća bol na jednoj strani glave i može trajati od četiri do 72 sata. Često je prate mučnina, povraćanje, osjetljivost na svjetlost i buku, a kod nekih osoba i poremećaji vida poznati kao aura.

Klaster glavobolja

Riječ je o rijetkoj, ali izuzetno jakoj glavobolji koja se javlja u serijama napada. Bol je najčešće smještena iza jednog oka, a mogu je pratiti suzenje oka, začepljen nos, spušten kapak i pojačano znojenje. Napadi se često javljaju noću i mogu trajati od jednog do tri sata.

Svakodnevne navike

Na pojavu jednostrane glavobolje mogu utjecati preskakanje obroka, nedovoljno sna, stres, promjene vremena, jaka svjetlost, neugodni mirisi ili pretjerani fizički napor.

Neurološki uzroci

Bol na jednoj strani glave može biti povezana s oštećenjem ili upalom živaca. Među mogućim uzrocima su okcipitalna neuralgija, trigeminalna neuralgija te upala sljepoočne arterije, koja zahtijeva hitno liječenje jer može dovesti do gubitka vida.

Druge bolesti

Glavobolju mogu izazvati i upala sinusa, alergije, potres mozga ili naglo povišen krvni pritisak. U rijetkim slučajevima uzrok mogu biti glaukom, meningitis, encefalitis ili moždani udar.

Lijekovi također mogu biti uzrok

Pojedini lijekovi, poput hormonske terapije, kontracepcijskih pilula, nitrata ili pretjerane upotrebe lijekova protiv bolova, mogu izazvati glavobolju ili dovesti do njenog učestalog vraćanja.

Kako se liječi?

Liječenje zavisi od uzroka. Kod blažih tegoba koriste se lijekovi protiv bolova, dok migrene i hronične glavobolje često zahtijevaju posebnu terapiju. Redovan san, zdrava ishrana, fizička aktivnost, smanjenje stresa i izbjegavanje poznatih okidača mogu pomoći u prevenciji.

Kada se odmah javiti ljekaru?

Hitnu medicinsku pomoć treba potražiti ako se glavobolja pojavi iznenada i vrlo je jaka, ako je praćena gubitkom svijesti, ukočenim vratom, povišenom temperaturom, smetnjama govora, vida ili ravnoteže, jakim bolom u oku ili nakon povrede glave. Takvi simptomi mogu ukazivati na ozbiljno stanje koje zahtijeva hitno liječenje.

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