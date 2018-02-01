Limunada po receptu iz starih poslastičarnica: Tajna je u jednom koraku

Razlog nije u skupim namirnicama niti u posebnoj vrsti limuna, već u načinu pripreme. Klasične poslastičarnice decenijama koriste isti trik – prvo pripremaju šećerni sirup, koji se zatim sjedinjuje sa svježe cjeđenim limunovim sokom. Na taj način šećer se potpuno rastopi, a ukus postaje ujednačen, osvježavajući i prijatno balansiran, bez kristalića koji ostaju na dnu čaše.

Ovaj recept pravi se brzo, lako se prilagođava ukusu, a idealan je za ljetne dane kada tražimo prirodno osvježenje bez gaziranih napitaka.

Zašto je šećerni sirup važan?

Mnogi kod kuće jednostavno sipaju šećer u hladnu vodu, ali se on često ne rastvori u potpunosti. Upravo zato profesionalni poslastičari prvo kuvaju jednostavan šećerni sirup.

Sirup ravnomjerno zaslađuje napitak, naglašava aromu limuna i daje limunadi karakterističan, pun ukus po kome je pamtimo iz djetinjstva.

Po želji, količina šećera može se smanjiti ili povećati, u zavisnosti od toga koliko volite slatku limunadu.

Recept za limunadu iz poslastičarnice

Sastojci:

1 šolja svježe cjeđenog soka od limuna (oko 4-6 limuna)

1 šolja šećera

6 šolja hladne vode

1/2 šolje vode za pripremu sirupa

led po želji

kriške limuna za serviranje

listići svježe nane po želji

Priprema:

U manjoj šerpi sjedinite šećer i pola šolje vode. Preporučuje se zagrijavanje na srednjoj temperaturi uz miješanje dok se šećer potpuno ne rastopi i ne dobijete bistar sirup. Ostavite da se potpuno ohladi.

U međuvremenu iscijedite limun i procijedite sok kako biste uklonili koštice i višak pulpe.

U veliki bokal sipajte hladnu vodu, dodajte limunov sok i ohlađeni šećerni sirup. Dobro promiješajte kako bi se svi sastojci potpuno sjedinili.

Po želji ostavite limunadu da se dodatno rashladi u frižideru.

Kako je poslužiti?

Čaše napunite ledom, sipajte limunadu, a zatim dodajte krišku limuna i nekoliko listića svježe nane.

Ako želite još intenzivniji ukus, možete ubaciti nekoliko tankih kolutova limuna direktno u bokal i ostaviti da odstoji desetak minuta prije serviranja.

Ovako pripremljena limunada idealna je za ljetne dane, porodična okupljanja, roštilje ili jednostavno kao prirodno osvježenje tokom velikih vrućina.

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