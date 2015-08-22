Objavljen snimak brutalnog ubistva u Beogradu: Rukovao se pa ga ubio

Na vrlo uznemirujućem snimku ubistva, vidi se da je Vesković ustao da se pozdravi sa za sada nepoznatim muškarcem, koji je u tom trenutku ušao u kafić, pružio mu je i ruku, a kad se okrenuo da se vrati za sto, napadač je izvadio pištolj i sa pola metra ispalio mu hitac u glavu.

Ubica je potom, prije nego što je istrčao iz kafića, ispalio nekoliko hitaca na Veskovićevog prijatelja Vuka M. (49) koji je sjedio za stolom i teško ga ranio.

Na snimku se vidi da je u kafiću bilo dosta gostiju i da je prava sreća što još neko nije nastradao.

Policija je pokrenula akciju “Vihor” i traga za krupnim muškarcem u crnoj majici koji je nosio kačket.

Veskoviću se inače sudilo za ubistvo Blaža Đurovića na Dušanovcu. Đurović je likvidiran 10. marta 2018. godine na Dušanovcu ispred porodične kuće dok je policija nekoliko dana kasnije za likvidaciju osumnjičila Veskovića i Nemanju Ivanova,pišuVijesti

Vesković je u tom trenutku bio nedostupan istražnim organima tako da je za njim bila raspisana Interpolova potjernica.

Uhapšen je početkom aprila 2018. godine na ulici u Zagrebu poslije informacija koju je srpska policija dostavila kolegama iz Hrvatske. Ivanov je uhapšen neposredno prije Veskovića.

Vesković je navodno bio blizak škaljarskom klanu i blizak saradnik Luke Bojovića i Filipa Koraća dok je Đurović, kako su mediji ranije pisali, slovio za pripadnika rivalskog kavačkog klana.

Facebook komentari