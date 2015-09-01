Luksuz i bogatstvo do 2031: 4 znaka će se valjati u parama – dolazi kraj besparici

Četiri znaka biti bez većih briga oko novca sve do 2031. godine, jer ih očekuje period stabilnosti i napretka.

Bik

Napredak na poslu će u velikoj meri zavisiti od usavršavanja i spremnosti da se uči i razvija. Takav trud može doneti bolje poslovne rezultate, veću zaradu i mogućnost da se dođe do više pozicije u firmi. Važno je da se ne izbegavaju izazovi i da se povremeno preuzmu promišljeni, proračunati rizici.

Bez obzira na poteškoće koje se mogu pojaviti, Bik će imati sposobnost da ih savlada i ostvari svoje ciljeve. Zbog toga se očekuje da u narednih pet godina finansijski pritisak znatno oslabi i da život postane stabilniji.

Rak

Njegov uspeh će, prema astrološkim prognozama, najviše dolaziti kroz pomaganje drugim ljudima i dobre namere. Ako bude istrajan u tome, očekuje ga povoljan period u kojem će imati više prilika da pokaže svoje sposobnosti, napreduje i poboljša finansijsku situaciju.

U tom periodu mogao bi da dostigne i vrhunac svog profesionalnog i životnog uspeha.

Vodolija

Narednih pet godina donosi povoljan period, posebno kada su finansije u pitanju. Očekuju se lepa i uspešna dešavanja, a uz korišćenje inteligencije i sposobnosti, postoji mogućnost da se zaradi novac relativno lako.

Ipak, savetuje se oprez u trošenju – umesto rasipanja, bolje je deo novca sačuvati i napraviti rezervu ili „crni fond“, kako bi se imalo sigurnosti u slučaju neočekivanih situacija.

Ribe

Ribe su u prethodnom periodu imale dosta izazova i prepreka, ali se prema astrološkim prognozama u narednim godinama situacija značajno poboljšava. Očekuje ih mogućnost za veliku zaradu i finansijski napredak.

Uspeh će im najviše zavisiti od njihovih profesionalnih veština, kao i od toga koliko uspešno budu gradile dobre odnose sa kolegama i klijentima. Takođe, savetuje se da ne propuštaju prilike za dodatno usavršavanje kroz kurseve i seminare, jer im to može doneti još veći napredak, prenosi Novi.

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