Jači zemljotres pogodio Hrvatsku: “Kao bomba da je pukla”

Kako javlja Europski mediteranski seizmološki centar (EMSC), epicentar potresa, na dubini od devet kilometara, bio je 10 kilometara južno od Siska i 55 kilometara jugoistočno od Zagreba.

Javljaju se brojni stanovnici Petrinje, koji kažu da je subjektivni osjećaj da je potres bio jačine 4.2.

“Jaka eksplozija i zadrmalo ispod nogu”, “Dobro zatreslo”, “Bogami trese, samo ne znam do kada će to kuće izdržati”, pišu oni, a jedan javlja i da mu je “Popucao zid”.

Kažu i da je dugo tresao, a neko dodaje i “kao bomba da je pukla”.

Potres se osjetio i u Bihaću.

Podsjetimo, 29. decembra 2020, potres magnitude 6,4 pogodio je Sisačko-moslavačku županiju s epicentrom 3 km jugozapadno od grada Petrinje. Ovom su događaju prethodila tri velika potresa, od kojih najjači magnitude 5,2. Nakon ovoga, uslijedila je serija nekoliko stotina potresa, od kojih najjači magnitude 5,0 po Richteru. Poginulo je sedmero osoba, od toga petero u Majskim Poljanama, a preostali u Žažini i Petrinji. Potres se dogodio u doba pandemije koronavirusa u Hrvatskoj. Uz ljudske žrtve, nanio je značajne materijalne štete u pogođenim područjima, ponajviše na području Banovine.

Facebook komentari