Vukanović se pokušao osvetiti Stevandiću, procurio snimak (VIDEO)

Očito je Vukanović želio da se osveti Stevandiću, pa je nakon završetka sjednice krenuo prekinuti Stevandićevu press konferenciju, nakon što su poslanici vlasti i opozicije postigli kompromis o Deklaraciji o zatvaranju Kancelarije visokog predstavnika u BiH, o kojoj se danas raspravljalo.

“Ti ćeš završiti gdje ti je mjesto. Objasni prvo novinarima zašto me izabcuješ. Što se bojiš istine?”, govorio je Vukanović dok su ga udaljavali od mjesta gdje je predsjednik NSRS držao pressicu.

“Je li normalno da me izbacuješ?”, pitao je Vukanović, na šta mu je Stevandić odgovorio: “Normalno je da izbacujem onoga ko nije normalan”.

Facebook komentari