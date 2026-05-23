Region

Incident nakon skupa kod Pionirskog parka u Beogradu

8.8K  
Objavljeno prije 1 sat

Učesnici protesta na Slaviji, na koji su pozvali studenti u blokadi, večeras su poslije završetka skupa na više mjesta napali pripadnike policije oko Pionirskog parka gađajući ih pirotehničkim sredstavima, kamenicama, flašama i drugim predmetima, prenio je Tanjug.

Kako navodi, učesnici protesta su, dok su se vraćali sa Slavije, gdje je protest održan, porušili ogradu postavljenu oko Pionirskog parka i bacili veliki broj pirotehničkih sredstva i kamenica na pripadnike policije.

Dodaju da policija trenutno potiskuje učesnike protesta ka Terazijama.

Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić obišla je Pionirski park i tom prilikom je kazala da je došla da zahvali ljudima koji su sačuvali mir i stabilnost, koji su, kako je rekla, pobijedili obojenu revoluciju i koji su u najtežim trenucima bili uz predsjednika Srbije Aleksandra Vučića,pišu Nezavisne


Teme:

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh