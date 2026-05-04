Cijene za ljeto 2026: Evo koliko će vas ove godine koštati ljetovanje u Hrvatskoj

U ovom tekstu donosimo cijene noćenja za dvoje na Makarskoj rivijeri tokom tih mjeseci.

Reakcije susjeda na cijene

Ovih dana spominjao se Slovenac koji je na društvenim mrežama napisao kako je tražeći smještaj na Makarskoj rivijeri zamalo “pao sa stolice” čuvši ponuđenu cijenu od 220 eura (430 KM) za noćenje u privatnom apartmanu uz uslov minimalnih sedam noćenja, piše metropolitan.si.

Potom mu je u obližnjem hotelu u istom terminu ponuđen neznatno veći iznos, s tim da ondje njegova porodica ne bi, kao u apartmanu, morala sama pripremati obroke ili jesti u restoranima.

Pitanje odnosa cijene i kvaliteta također je došlo u prvi plan rasprave. Neki korisnici su istakli da za sličnu ili čak nižu cijenu mogu dobiti hotelski smještaj s uključenom hranom i dodatnim uslugama, bez svakodnevnih obaveza koje dolaze s boravkom u apartmanu. Drugi su, međutim, isticali da blizina Jadrana već dugo znači višu cijenu i da je moguće pronaći mnogo jeftinije opcije ako gosti odustanu od prestižne lokacije ili višeg standarda.

Apartmani i privatni smještaj

Za mnoge turiste, apartmani su najpraktičniji oblik smještaja jer nude veću fleksibilnost, privatnost i često niže cijene nego hoteli. Privatni smještaj na Makarskoj rivijeri široko je rasprostranjen, a cijene variraju ovisno o lokaciji, opremljenosti i sezoni.

Juni: Cijene za apartmane u junu mogu se kretati od 100 KM (50 EUR) do 156 KM (80 EUR) po noćenju za dvoje, što čini juni idealnim mjesecom za posjetioce koji žele izbjeći visoke cijene i gužve.

Juli: Kako se sezona približava svom vrhuncu, cijene rastu na 136 KM (70 EUR) do 234 KM (120 EUR) po noćenju za apartman, posebno ako se smještaj nalazi bliže obali ili centru.

August: Najskuplji mjesec donosi cijene od 156 KM (80 EUR) do 254 KM (130 EUR) po noćenju. Iako su cijene na vrhuncu, Makarska rivijera tada je najživahnija, s brojnim događajima i velikim brojem turista.

Hoteli

Za one koji traže veći komfor i usluge, ali imaju i nešto dublji džep, hoteli na Makarskoj rivijeri nude raznovrsne opcije. Cijene hotelskog smještaja znatno variraju ovisno o vrsti objekta, broju zvjezdica i dodatnim sadržajima.

Juni: Hoteli u junu nude cijene od 156 KM (80 EUR) do 292 KM (150 EUR) po noćenju, a veći broj hotela nudi popuste za rane rezervacije.

Juli: Cijene za hotelske sobe u julu mogu doseći 195 KM (100 EUR) do 351 KM (180 EUR) po noćenju, posebno u popularnijim hotelima s tri ili više zvjezdica.

August: U augustu cijene hotelskog smještaja za dvoje mogu varirati od 234 KM (120 EUR) do 390 KM (200 EUR) po noćenju, a mnogi hoteli nude pakete s dodatnim sadržajima, poput wellnessa ili polupansiona.

Luksuzni smještaj i resorti

Za luksuzniji odmor, Makarska rivijera nudi i ekskluzivne resorte, luksuzne hotele i vile s privatnim bazenima.

Juni: Luksuzni smještaj u junu može koštati od 292 KM (150 EUR) do 585 KM (300 EUR) po noćenju, a mnogi resorti nude promotivne cijene u tom periodu.

Juli: U julu cijene luksuznog smještaja mogu doseći 390 KM (200 EUR) do 780 KM (400 EUR) po noćenju, ovisno o ekskluzivnosti objekta i lokaciji.

August: August je mjesec kada luksuzni smještaj bilježi najviše cijene, s rasponom od 487 KM (250 EUR) do 975 KM (500 EUR) po noćenju ili čak više za vile ili luksuzne apartmane s privatnim uslugama, prenosi Novi.

Facebook komentari