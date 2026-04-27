Uskoro kreće da pljušti: Temperatura pada, a ovdje se očekuje snijeg

Prema rečima Nedeljka Todorovića, padavina u ponedeljka neće biti, dok se kiša očekuje tek sredinom sedmice.

– U nedelju uveče počinje da pristiže hladniji vazduh, pa će se već u ponedeljak osetiti pad temperature i doći će do naoblačenja, ali bez padavina tog dana – rekao je Todorović za Kurir TV, pa dodao:

– Između utorka i srede, 28. i 29. aprila, očekuje se slaba kiša lokalnog karaktera, uz dalji pad temperature. Takav, svežiji tip vremena zadržaće se i narednih dana. Od 28. i 29. aprila pa do početka maja biće promenljivo, svežije vreme, mestimično sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima, ali bez većih količina padavina.

Kako navodi, kiša neće biti ravnomerna u svim delovima Srbije, već će jedan dan padati na severu, drugi na jugu, tako da se radi o lokalnoj pojavi.

Na planinama sneg

Nedeljko Todorović govorio je o mogućem povratku zimskih uslova u planinskim predelima.

– U tim danima, u višim predelima, iznad 1.200 do 1.300 metara, može pasti i sneg, uz formiranje manjeg snežnog pokrivača, što je za to doba godine sasvim normalno – ističe on.

U nižim predelima naše zemlje postoji mala verovatnoća za mraz.

– Zbog oblaka i vetra, koji sprečavaju jače hlađenje prizemnog sloja vazduha, u nižim predelima je mala verovatnoća za mraz – kaže Todorović.

Stabilizacija vremena i novi porast temperature očekuju se tek početkom maja.

– Negde od 4. ili 5. maja sledi toplije vreme i više sunčanih intervala, ali uz mogućnost kratkotrajnih popodnevnih pljuskova – zaključio je Nedeljko Todorović, prenosi Novi.

