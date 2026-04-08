Kriza na Bliskom istoku preokrenula turizam: Evropa i Balkan postaju glavna alternativa?

Sukob remeti međunarodne putne rute, povećava rizik za putnike i mijenja potražnju za odredištima diljem svijeta. Turisti odgađaju ili otkazuju putovanja koja uključuju ili prolaze kroz zemlje visokog rizika.

Sigurnosni rizici i promjena ponašanja putnika

Najveći učinak sukoba osjeća se kroz porast osjećaja nesigurnosti i promjenu navika putnika. Letovi preko tradicionalnih tranzitnih čvorišta poput Dubaija, Abu Dhabija i Dohe smanjeni su ili preusmjereni, što je povećalo cijene aviokarata. Mnogi turisti iz Europe sada biraju sigurnija odredišta i izbjegavaju rizične zone, što mijenja tradicionalne trendove putovanja.

Pad popularnosti Turske i Egipta

Turska i Egipat, destinacije koje su desetljećima bile prvi izbor europskih turista, bilježe ozbiljan pad posjeta. Kriza u regiji i povezana upozorenja za putovanja utječu na osjećaj sigurnosti, pa turisti traže alternativne destinacije koje nude istu kombinaciju sunčanja, plaža i kulturnog sadržaja, ali s većim osjećajem sigurnosti.

Skupe karte i prazne turističke agencije

Povećanje cijena avionskih karata i otkazivanje aranžmana izravno utječu na turističke agencije. Broj putnika koji planiraju putovanja preko Bliskog istoka ili prema tradicionalno popularnim destinacijama poput Turske i Egipta značajno je smanjen. Zbog toga agencije istovremeno bilježe veliki pad interesa putnika i potrebu za ponovnim rezervacijama i povratom novca. To komplicira planiranje i poslovanje turističkih operatera u regiji.

Prilika za našu regiju i Europu

Iako kriza donosi izazove, ona također otvara mogućnosti za europske i regionalne destinacije. Europa se sve više doživljava kao sigurnija alternativa, dok zemlje naše regije, privlače putnike u potrazi za pouzdanim i atraktivnim destinacijama. Ovaj trend uključuje individualna, obiteljska, kao i korporativna i poslovna putovanja.

Rastuća potražnja za mediteranskim destinacijama

Destinacije na Jadranu i Mediteranu su traženije jer su bliže putnicima iz srednje Europe, a turističke ponude mogu se prilagoditi novim potrebama i interesima. To također može pomoći u produljenju turističke sezone i stabilizaciji prihoda lokalnih gospodarstava.

Kriza na Bliskom istoku predstavlja izazov za globalni turizam, utječući na sigurnost putovanja, cijene avionskih karata i poslovanje agencija. Tradicionalno popularne destinacije bilježe pad interesa, dok europske i regionalne destinacije imaju jedinstvenu priliku privući turiste koji traže sigurnu i pristupačnu alternativu. Pametnim pristupom i kvalitetnom ponudom naša regija može profitirati od promjena u globalnim turističkim trendovima, prenosi TU magazin.

