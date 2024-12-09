Vučić na velikom mitingu SNS-a: “Čuvat ćemo mir s Bošnjacima, neću dozvoliti da nas okreću jedne protiv drugih”

Poseban fokus u obraćanju javnosti Vučić je stavio na odnose unutar regiona, s naglaskom na Bosnu i Hercegovinu i bošnjački narod, podvukavši da su mir i zajednički suživot prioriteti od kojih Srbija neće odstupiti.

Tokom govora se posebno zahvalio Srbima u RS i cijelom regionu, ističući da dobro zna koliko oni vole Srbiju, ali je ključna poruka bila upućena direktno Bošnjacima.

Naglasio je da neće dozvoliti da bilo ko okreće Srbe protiv Bošnjaka, niti Bošnjake protiv Srba, te da će se mir i dobri odnosi čuvati kako u samoj Srbiji, tako i na cijelom Balkanu.

Unutrašnja situacija

Komentarišući unutrašnju situaciju, Vučić se osvrnuo na 15. mart prošle godine, opisujući ga kao dan kada je Srbija bila izložena napadima i spolja i iznutra. Naveo je da su tadašnji pokušaji destabilizacije i državnog udara zaustavljeni zahvaljujući građanima koji su stali na branik otadžbine.

Istovremeno, uputio je oštru kritiku stranačkim kadrovima, poručivši im da je kraj bahatosti i da će ih mijenjati ukoliko ne budu slušali muke običnih ljudi i obilazili svaku kuću na terenu kako bi razumjeli stvarne potrebe naroda.

Evropski put

Što se tiče vanjske politike, ponovio je da Srbija ostaje na evropskom putu, ali da je ponosan što je to jedina zemlja koja nije uvela sankcije Rusiji. Naglasio je važnost dobrih odnosa sa Kinom i SAD-om, uz jasnu poruku o vojnoj neutralnosti i suverenitetu zemlje.

Povodom pitanja Kosova i Metohije, poručio je svjetskim moćnicima da se Srbija nikada neće odreći svog porijekla i teritorije, te da će nastaviti svakodnevno pomagati tamošnjem narodu u očuvanju njihovih ognjišta

