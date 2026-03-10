Vučić se pravdao Putinu: “Evo popisa država, u čemu je problem?”

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je intervju za njemačke novine Süddeutsche Zeitung, odgovorio na pitanje – je li Rusija frustrirana jer Srbija prodaje municiju i oružje drugim državama koje ga potom šalju Ukrajini?

“O tome smo razgovarali. Prije svega, nismo izvezli ni jedan metak u Ukrajinu. Ali morali smo prodati velike zalihe oružja raznim zemljama svijeta. Što se događa kada negdje traje rat? To oružje na kraju nekako završi na bojištu. O svemu sam razgovarao s Rusima”, rekao je Vučić i opisao susret s Putinom:

“S Putinom sam se susreo u Pekingu, pokazao sam mu popis država u koje izvozimo i rekao: “Evo popisa, u čemu je problem?” Pokazao je na Poljsku, ali tamo su otišli samo metci za lovačke puške. Da, bilo je izvoza u Češku, Veliku Britaniju i još neke zemlje, i na kraju je dio toga završio u Ukrajini”.

Na pitanje je li Putin pokazao razumijevanje Vučić kaže da mu je rekao da “im nije uveo sankcije i da je Srbija zbog toga mnogo patila.

“Više nego što možete zamisliti. I ne tražim za to priznanje, nisam to učinio zbog vas nego zbog naše političke pozicije, jer vjerujem da sankcije nisu korisne. Ali imam 28.000 ljudi koji rade u vojno-industrijskom sektoru u Srbiji. Naša skladišta su prepuna granata, raketa i municije raznih kalibara. Morali smo to pustiti u prodaju kako bi ti ljudi dobili plaće i mogli živjeti”, rekao je Vučić, pišu Vijesti.

