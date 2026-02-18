Region

Gradonačelnik najavio: Za treće dijete naknada skoro 16.000 KM

Objavljeno prije 3 sata

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta (HDZ) objavio je na Facebooku da će Grad Split povećati iznos naknade za novorođenu djecu.

To znači da će splitski roditelji za prvo dijete dobivati 500 eura, za drugo 750, a treće i svako sljedeće čak 8000 eura, što je skoro 16.000 KM (15.646 KM)

“Značajno podižemo naknade za novorođenu djecu, povećavamo prava djece u udomiteljskim obiteljima, podižemo izdvajanja za umirovljenike i osobe s invaliditetom te dodatno jačamo palijativnu i zdravstvenu skrb”, napisao je Šuta,pišu Vijesti

Šuta je objasnio da će roditelji sa troje ili više djece za djecu dobiti već spomenutu naknadu od 8.000 eura, a isplata će se vršiti kroz osam godina.

To znači da će roditelji kroz to razdoblje dobivati 1.000 eura godišnje.


