Gradonačelnik najavio: Za treće dijete naknada skoro 16.000 KM

To znači da će splitski roditelji za prvo dijete dobivati 500 eura, za drugo 750, a treće i svako sljedeće čak 8000 eura, što je skoro 16.000 KM (15.646 KM)

“Značajno podižemo naknade za novorođenu djecu, povećavamo prava djece u udomiteljskim obiteljima, podižemo izdvajanja za umirovljenike i osobe s invaliditetom te dodatno jačamo palijativnu i zdravstvenu skrb”, napisao je Šuta,pišu Vijesti

Šuta je objasnio da će roditelji sa troje ili više djece za djecu dobiti već spomenutu naknadu od 8.000 eura, a isplata će se vršiti kroz osam godina.

To znači da će roditelji kroz to razdoblje dobivati 1.000 eura godišnje.

