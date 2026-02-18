Iran i Rusija planiraju zajedničku pomorsku vježbu u Omanskom zaljevu

Iranski pomorski zapovjednik, kapetan Hassan Maqsoudlou, izjavio je da će se zajednička pomorska vježba mornarice Islamske Republike Iran i mornarice Ruske Federacije održati u Omanskom zaljevu i sjevernoj regiji Indijskog oceana, prema iranskoj službenoj novinskoj agenciji IRNA .

Vježba ima za cilj “proširiti zajedničku pomorsku suradnju i ojačati koordinaciju” između dviju mornarica u planiranju i provođenju zajedničkih operacija, rekao je Maqsoudlou.

Održavanje vježbe uz druge vježbe iranskih oružanih snaga odražava pozornost obje zemlje na događaje u Omanskom zaljevu i sjevernom Indijskom oceanu te pokazuje njihovu predanost jačanju pomorske suradnje, suprotstavljanju unilateralizmu i podršci sigurnosti pomorske trgovine u regiji, izvijestila je IRNA .

Vojna vježba u Hormuškom tjesnacu

Zapovjednik ruskih mornaričkih snaga, kapetan Aleksej Sergejev, izjavio je: „Spremni smo održati zajedničke vježbe u bilo kojoj regiji“, izvijestila je IRNA .

Ruski nosač helikoptera Stoikiy pristao je u srijedu u iransku pomorsku bazu Bandar Abbas kako bi sudjelovao u vježbi, izvijestila je iranska novinska agencija Mehr.

Iransko-ruske vježbe dolaze u trenutku kada je Iranski revolucionarni gardijski korpus (IRGC) u ponedjeljak započeo vojnu vježbu u Hormuškom tjesnacu usred napetosti sa SAD-om.

U izjavi odjela za odnose s javnošću IRGC-a navodi se da vježba “Pametna kontrola Hormuškog tjesnaca” ima za cilj procjenu operativne spremnosti pomorskih snaga.

Sljedećeg dana, Teheran i Washington održali su drugi krug neizravnih nuklearnih pregovora u Ženevi, uz posredovanje Omana.

Oman je 6. februara bio domaćin kruga neizravnih pregovora u Muscatu usred gomilanja američke vojske u regiji.

