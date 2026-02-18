Šira slika: Trump pokušava postići nuklearni sporazum s Iranom otkako je prošle godine ponovno preuzeo Bijelu kuću. No nakon što je odustao od prethodnog kruga pregovora i naredio napade prošlog lipnja, Trump bi mogao ponoviti taj obrazac u većim razmjerima.

Svaki potencijalni rat nalikovao bi kampanji velikih razmjera, a manje preciznoj operaciji u Venezueli, izvještava Barak Ravid iz Axiosa .

To bi imalo velike implikacije za Bliski istok i za preostale tri godine Trumpovog predsjedništva.

Provjera stvarnosti: Još uvijek postoji šansa da diplomacija ovaj put prevlada.

Evo šest razloga zašto su SAD i Iran na rubu rata.

1. Dugogodišnji nuklearni spor

SAD i Iran već mjesecima vode povremene razgovore o postizanju nuklearnog sporazuma.

Uzastopne američke administracije obećale su spriječiti Iran da dobije nuklearno oružje.

Bivši predsjednik Obama postigao je 2015. godine sporazum s ciljem upravo toga, ali Trump ga je napustio tijekom svog prvog mandata u korist pristupa “maksimalnog pritiska”.

Bivši predsjednik Biden nije uspio ispregovarati novi sporazum. Trump se vratio na dužnost također želeći dogovor .

Retrospektiva: Nakon što je u lipnju istekao Trumpov rok od 60 dana za postizanje novog nuklearnog sporazuma sa SAD-om u Iranu, Izrael je napao Iran .

SAD su se pridružile izraelskoj borbi nekoliko dana kasnije i bombardirale iranska podzemna nuklearna postrojenja .

Trump se kasnije vratio na pritisak na Iran da postigne dogovor.

Trenutačno stanje: Trump je više puta rekao da želi novi nuklearni sporazum s Teheranom, ali predsjednik i njegovi saveznici povremeno su također sugerirali da bi željeli vidjeti promjenu režima – sugerirajući da bi svaka nova vojna operacija mogla ići daleko izvan nuklearnih ciljeva.

2. Ubojstva prosvjednika

Trump je bio blizu napada na Iran početkom siječnja zbog ubojstava tisuća prosvjednika od strane iranskog režima.

Prosvjedi su nastali zbog ekonomskih problema, a neki prosvjednici su zahtijevali promjenu režima .

Trump je zaprijetio da će napasti Iran ako ubiju prosvjednike. “Spremni smo za akciju”, rekao je.

Sigurnosne snage su žestoko reagirale, a mnoga izvješća govore o tisućama mrtvih .

Režim je također blokirao pristup internetu svojim građanima i zatvorio svoj zračni prostor.

Trump je odgađao odluku, dijelom i zato što SAD nisu imale vojnu imovinu u regiji kakvu su imale tijekom 12-dnevnog rata.

Zatim je nastavio nuklearne pregovore s Iranom, a istovremeno je povećao slanje ratnih brodova i borbenih zrakoplova u Zaljev.

3. Čehovljev nosač zrakoplova

Nakon što je više puta prijetio iranskom režimu, a zatim poslao dva nosača zrakoplova u regiju, Trump je stvorio ogromna očekivanja diljem svijeta da će napasti Iran ako ne uspije brzo osigurati dogovor.

Nema znakova da je dogovor blizu, ali mnogo je znakova da rat jest. Povlačenje sada nije u Trumpovom karakteru.

Pomalo je kao Čehovljev Pištolj.

Obično ne premještate dva nosača zrakoplova i stotine zrakoplova na poziciju osim ako ih ne planirate koristiti.

4. Pritisak Izraela

Izraelska vlada se priprema za rat i zalaže se za sveobuhvatnu operaciju, koja daleko nadilazi ubodne udare koje je Trump razmatrao još u januaru.

Dužnosnici obje zemlje očekuju puno širu američko-izraelsku kampanju od one prošlog juna.

Čak i tijekom nuklearnih pregovora, Trump i izraelski premijer Benjamin Netanyahu blisko su surađivali i složili su se izvršiti novi ekonomski pritisak na Iran.

Što pratimo: Izraelska vlada se priprema za scenarij rata u roku od nekoliko dana.

To bi moglo uključivati ​​ciljeve usmjerene na rušenje režima, uz uništavanje njegovih nuklearnih i raketnih programa.

5. Faktor nafte

Trenutno tržište nafte moglo bi ponuditi Trumpu strateški prozor za napad na Iran – tržišta su dobro opskrbljena, cijene su relativno niske, rast potražnje je skroman, a iranske posredničke sposobnosti su oslabljene, piše Ben Geman iz Axiosa .

Cijene bi znatno skočile ako bi došlo do štrajka. Ali porast bi vjerojatno bio ograničen – u dolarima i trajanju – ako se zapravo ne izgube bareli ili čak ako se poremeti samo iranski izvoz.

Retrospektiva: Hormuški tjesnac je tranzitna točka za otprilike jednu petinu globalne trgovine naftom . Iran nije izvršio ponovljene prijetnje da će ga potpuno zatvoriti od 1980-ih, čak ni tijekom prošlogodišnjeg vojnog napada.

6. Osjećaj slabosti režima

Još jedan faktor koji bi mogao uvjeriti Trumpa da je sada vrijeme za napad jest uočena slabost iranskog režima nakon masovnih prosvjeda i štetnih izraelskih i američkih napada prošle godine.

Iran bi sigurno uzvratio, ali izraelski i američki dužnosnici mogli bi smatrati da bi odmazda sada bila ograničenija nego za nekoliko mjeseci ili godina.

Jedan od razloga je taj što je Izrael u posljednje dvije godine iscrpio iransku mrežu posrednika.

S druge strane, trenutna situacija čini ovu nadolazeću borbu egzistencijalnom za režim, potencijalno povećavajući rizik od eskalacije.

