Vozač iz Srbije “pokosio” pješakinju iz BiH u Salzburgu

Objavljeno prije 6 sati

Teška saobraćajna nezgoda dogodila se danas u Salzburg-Iclingu kada je srpski državljanin, koji je bio za volanom kombija udario i oborio ženu iz Bosne i Hercegovine koja je zadobila teške povrede.

Kako su izjavili iz hitne pomoći za Salzburg24, riječ je o težoj nezgodi, u kojoj je izrazito ozbiljne povrede zadobila 54-godišnju pešakinja, koja je hitno transportovana u bolnicu.

Prema policijskom izvještaju od utorka popodne, žena iz Bosne i Hercegovine pokušavala da pređe ulicu između Rajfajzenove ulice i ulice Rose Keršbaumer kada je na nju naletio kombi kojim je upravljao 51-godišnji vozač iz Srbije.

Nakon prvobitne medicinske pomoći koju je pružio ljekar hitne pomoći na licu mjesta, 54-godišnjakinja je prevezena u Opštu bolnicu Salcburg.

Vozač kombija je nepovrijeđen u ovom udesu. Policija navodi da je tačan uzrok nezgode još uvijek predmet istrage.


