Kamiondžija iz BiH ukrao bager u Austriji, tvrdi da je on “žrtva”

Naime, danas se pred porotnim senatom Pokrajinskog suda u Leobenu pojavio 29-godišnjak iz Bosne i Hercegovine koji je priznao krivicu, naglasivši da je ispao naivan u cijelom ovom slučaju.

Nakon presude, kroz suze je tvrdio da „takvu glupost“ nikada više neće ponoviti i da sebe vidi kao „kolateralnu štetu“ i žrtvu. A, sve se desilo u oktobru 2024. u okrugu Licen, kada je 29-godišnjak na svoj kamion natovario bager vrijedan 80.000 evra sa gradilišta i odvezao ga u Hrvatsku.

Krađu „naručio“ Hrvat

Navodni nalogodavac iz Hrvatske, koji je praktično „naručio“ krađu bagera, poznat je istražiteljima po imenu, ali je i dalje u bjekstvu.

Prilikom krađe korišćen je univerzalni ključ da bi se pokrenula mašina, a lopovi su upotrebili i GPS blokator kako bi spriječili da se bager pronađe u Hrvatskoj. Međutim, kvar na blokatoru omogućio je policiji da, ipak, locira mašinu.

Vozač kamiona je pred porotnim senatom priznao da mu je bilo sumnjivo što treba da preveze bager bez ikakvih voznih ili transportnih papira.

„Zar niste mogli da pretpostavite da tu nešto nije u redu?“, upitala ga je sudija Šmidhofer. On je samo klimnuo glavom u znak potvrde. Ipak, on tvrdi da za ovaj transport nije dobio dodatnu naknadu: „Nije mi obećano nikakvo dodatno plaćanje.“

Na kraju, porotni senat je 29-godišnjaka, koji je prethodna tri mjeseca proveo u istražnom zatvoru u Leobenu, osudio na djelimičnu zatvorsku kaznu od 12 mjeseci, od čega je devet uslovno. Optuženi je nakon kratkog razgovora sa svojim advokatom prihvatio presudu, prenose nezavisne.

