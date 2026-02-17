OBJAVLJENI PODACI: Evo koliko je iznosila prosječna plata u FBiH za decembar prošle godine

Prosječna mjesečna isplaćena neto plata po zaposlenom u Federaciji Bosne i Hercegovine za decembar 2025. godine iznosila je 1.664 KM.

U odnosu na prethodni mjesec, prosječna neto plata nominalno je viša za 2,6 posto, dok je realno povećanje iznosilo 2,5 posto.

Na godišnjem nivou, u odnosu na decembar 2024. godine, prosječna neto plata nominalno je porasla za 16,5 posto, dok je realni rast iznosio 12,2 posto.

Prosječna mjesečna neto plata za cijelu 2025. godinu u Federaciji BiH iznosila je 1.594 KM. U poređenju s 2024. godinom, nominalno je viša za 16,1 posto, a realno za 12 posto.

