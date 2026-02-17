Košmar Juventusa u paklu Istanbula: Galatasaraj “razbio” Staru damu!

Turski predstavnik je tako stigao nadomak osmine finala, i biće potrebno pravo čudo da za osam dana u Torinu ispusti stečenu prednost.

Gledali smo fantastičnu utakmicu u Istanbulu, a onda je Stara dama potpuno dominirala u drugom poluvremenu. Spalletti će imati puno toga za reći svojoj momčadi koja je na poluvremenu vodila 2-1, a zatim doživjela totalni debakl i primila četiri gola u drugom poluvremenu.

Od samog početka utakmica je bila otvorena s obje strane, a Galatasaray je prvi udario. Yildiz je pogriješio pred vlastitim kaznenim prostorom, Osimhen mu je oduzeo loptu, Langov prvi pokušaj je blokiran, ali Sara je naletio na njega i preciznim udarcem savladao Di Gregoria.

Juventus je odmah odgovorio nakon minute. Obrana domaćih bila je loše postavljena, Cambiazo je sjajno centrirao, Kalulu je glavom poslao loptu, a Çakir je udarac skrenuo od noge Kopmeynersa, kojemu nije bilo teško pogoditi mrežu.

Gosti su preokrenuli situaciju u 17. minuti. Nakon sjajne kombinacije, pogodio je lijevi bočni napadač Kopmejnersa, probio mrežu Galatasaraya za vodstvo Stare dame.

Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında galibiyet bizim! 💪 Maç sonucu: Galatasaray 5-2 Juventus 👏#GSvJUVE #UCL pic.twitter.com/uAQBuerqqk — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 17, 2026

