Migranti u Hrvatskoj brutalno pretučeni i prebačeni u BiH

Većina migranata je prije prebacivanja bila fizički zlostavljana, a u Bosnu i Hercegovinu su dovedeni bez obuće i adekvatne odjeće.Riječ je o nastavku takozvane pushback politike hrvatske policije, kojom se migranti zatečeni na teritoriji Republike Hrvatske, bez provođenja redovne procedure readmisije i bez individualne procjene, nezakonito prebacuju u Bosnu i Hercegovinu.Ovakve prakse već godinama su predmet kritika brojnih međunarodnih organizacija za ljudska prava, koje upozoravaju na sistematsko kršenje prava migranata na granicama Evropske unije,pišu Vijesti

