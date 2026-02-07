Milicu s oženjenim čovjekom spojio dečko s kojim je bila u vezi

Milica Todorović je u vezu s N. M. ušla nakon raskida s Hrvatom s kojim je neko vrijeme bila u vezi.Riječ je o Mariju B., koji je uhapšen 13. februara 2025. godine u Beogradu, u elitnom naselju.

Njih dvoje tada su stavili tačku na romansu, a problem u odnosu bio je i taj što je Mario navodno prevario Milicu za jedan automobil.

Posao je trebalo da bude završen upravo s N. M., koji se bavi prodajom automobila, a s kojim se Mario poznavao. Tako su se Milica i oženjeni N. M. i upoznali, rekao je izvor za Telegraf.rs.

– U vezu su ušli nakon Marijevog hapšenja. Milica je ubrzo nakon toga ostala u drugom stanju – objasnio je sagovornik za Telegraf.rs.

Zašto je uhapšen Mario B.?

Za njim je, kako je ranije pisao Telegraf. rs, bila raspisana međunarodna potjernica Interpola Zagreb zbog krivičnih djela prevare i falsifikovanja, prema Krivičnom zakonu Hrvatske.

Hrvatski “biznismen” tada je sproveden u Viši sud u Beogradu radi saslušanja.

Mario B. je potpuno legalno, sa svojom ličnom kartom, izašao iz Hrvatske i ušao u Srbiju.

Zanimljivo je da se u potjernici Interpola navodilo da se za njim traga od Južne i Sjeverne Amerike, preko Monaka, Andore, Ukrajine, Rusije, Sjeverne Afrike, Bliskog istoka, Izraela, Kipra, pa sve do Okeanije.

Na kraju poduže liste navedene su i Crna Gora, Bosna i Hercegovina i Sjeverna Makedonija kao zemlje u kojima bi se mogao nalaziti, a tek na samom kraju i Srbija, u kojoj je sve vrijeme boravio.

U izvještaju Interpola navedeno je da je Općinski krivični sud u Zagrebu 8. januara 2025. godine donio nalog za hapšenje zbog krivičnog djela prevare, te da je Interpol Zagreb 12. februara 2025. godine za njim izdao potjernicu, na osnovu koje je već narednog dana, 13. februara 2025, uhapšen u Beogradu.

– Postupak zbog kojeg je zatraženo izručenje pokrenut je još 2018. godine zbog krivičnog djela prevare. Taj postupak i dalje traje, a Mario se tereti za navodni dug od 4.000 eura. Prema navodima, 11. jula 2018. godine lažno se predstavio kao Tomislav Varga i dogovorio kupovinu automobila “Renault Megane” od taksiste S. D. Obavezao se da će u roku od 20 dana uvesti novije vozilo iz inostranstva u vrijednosti od 8.400 eura, u zamjenu za taksistin automobil i doplatu u gotovini od 3.200 eura. Nakon što mu je vozilo predato, obećanje nije ispunio, već je 24. jula 2018. godine automobil prodao trećem licu. Krivično djelo lažnog predstavljanja u međuvremenu je zastarjelo – naveo je izvor blizak istrazi u februaru 2025. godine, ističući da suđenje traje već sedam godina, jer Mario osporava dug od 4.000 eura.

– Taj iznos za njega nije sporan, već je, kako tvrdi, u pitanju princip. On navodi da je taksista njemu dužan zbog navodnog oštećenja vozila iz njegove rent-a-car agencije. Mario je znao potrošiti i 4.000 eura za jednu noć, a nakon hapšenja ponudio je Višem sudu u Beogradu kauciju od 20.000 eura u zamjenu za puštanje na slobodu. Predložio je da bude pušten dok Hrvatska ne dostavi kompletnu sudsku dokumentaciju i dok se ne utvrdi da li su ispunjeni uslovi za izručenje. Ta procedura može trajati i do 40 dana, jer Hrvatska ima zakonski rok da dostavi sudske spise. Postavlja se pitanje da li se neko sveti Mariju i da li su nekome zasmetali medijski tekstovi o njegovoj vjeridbi i skupocjenom prstenu kojim je zaprosio poznatu pjevačicu – rekao je sagovornik.

Saopćenje Milice Todorović od 6. februara 2026.

– Dragi moji,

Naše dijete ima tri dana.

A ja sva tri dana prolazim kroz pravi pakao.

Postoje trenuci u životu svake žene kada joj je potrebno samo jedno – mir. Da se oporavi. Da dođe sebi. Da u tišini upozna svoje dijete.

Meni ti trenuci nisu dati.

Nije prošlo ni tri dana od porođaja, a umjesto da u tišini gledam našeg sina Bogdana i učim kako da budem majka, iz bolničke postelje prolazim kroz stres i pritisak kakav nijedna žena ne bi smjela doživjeti u tim trenucima. Taj pritisak ostavio je ozbiljne posljedice po moje zdravlje, s kojima se i dalje borim.

Postala sam majka u okolnostima koje nisu jednostavne. Nisu ni crne ni bijele. Od te istine ne bježim i ne lažem. Ali ono što se danas o meni govori nisu činjenice, već priče, pretpostavke i tuđa viđenja. Iza tih riječi stoji žena koja se porodila i koja sve to mora nositi na svojim leđima. O svemu o čemu se danas govori želim da javnosti jednog dana govorim mirno, jasno i uz činjenice – kada za to budem spremna.

Razumijem da postoje snažne emocije. Razumijem i tuđu bol. Ali moram reći – boli i mene. Boli kada se o vama govori bez odgovornosti, kada se iznose neistine, kada se život svede na naslove, a zaboravi da ste prije svega čovjek, žena, majka.

Moja stvarnost danas nisu priče i nagađanja, već borba da budem dovoljno jaka kako bih mogla biti tu za svoje dijete,piše Avaz

U svoj toj buci, rijetko se ko zapitao kako sam ja.

Razumjet će me žene koje su rađale, jer znaju koliko je to težak, krhak i emotivan period, čak i kada imate mir. A ja ga nisam imala.

Od svoje petnaeste godine sam u javnosti i nikada se nisam skrivala iza laži. Mogla bih danas reći mnogo toga, ali biram vjerovati da vrijeme uvijek pokaže šta je istina, a šta laž. I da svaka priča ima i drugu stranu – onu koju ću ispričati kada budem spremna.

U ovom trenutku, moj jedini fokus su dijete i oporavak. Sve ostalo – priče, tumačenja i neprovjerene informacije – iskreno molim da se zaustave. Ne zbog mene, već zbog jednog malog života koji tek počinje i koji zaslužuje mir.

Hvala svima koji su pokazali razumijevanje, toplinu i ljudskost.

Milica“.

