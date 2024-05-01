Plenković: Jučer je bila važna politička prijelomnica

Poručio je da je cijela vladajuća koalicija oduševljena jučerašnjim dočekom rukometaša. “Pružili su punu podršku odluci Vlade da u izostanku dogovora između Grada i Hrvatskog rukometnog saveza preuzme organizaciju dočeka”, naglasio je.

“Doček je protekao u najboljem redu. Ogroman broj ljudi koji su bili na Trgu potvrdio je da je Vlada napravila potez koji je jedini bio moguć, odgovoran i očekivan”, dodao je.

“Velike čestitke Ministarstvu unutarnjih poslova, Ministarstvu turizma i sporta, Ministarstvu zdravstva i svim službama koji su u jednom nevjerojatno kratkom roku od šest, sedam sati uspjeli organizirati ovako fascinantan doček”, rekao je.

“Željeli smo copy-paste prošlogodišnje proslave”

Osvrnuo se na pitanje je li Vlada utjecala na Thompsonov repertoar.

“Problem je neka paranoja koja postoji u Moramo. Oni misle da se HDZ ili ja bavimo borbom protiv na njih na način da instrumentaliziramo Thompsona. Ne znam zašto oni to misle”, naveo je.

“Ja sam jučer rekao Tomaševiću telefonom da mi jedino želimo copy-paste prošlogodišnje proslave. Sve isti izvođači, sve isti program”, ustvrdio je.

“Ne znam koliko se bavite sa sportom i koliko imate kontakt s ljudima koji su u svlačionicama. Kako izgleda kad je timeout, kad je poluvrijeme, kad se međusobno motiviraju… Znate što obično naše reprezentacije rade kada žele stići rezultat, obično puste Milu Kekina i onda lete po terenu. Karikiram, čak se i malo nastojim našaliti”, kazao je.

“Što bi Vlada trebala napraviti?”

“Imam dojam da je ekipa iz Moramo, pardon Možemo, promašila ceo fudbal. Sve su promašili i shvatili su to. Promašili su s nekim smiješnim zaključkom Skupštine da će oni određivati tko može nastupati pa su nakon dva koncerta zabranili treći. Onda su jučer unaprijed zabranili HRS-u doček”, upozorio je.

“Što bi Vlada trebala napraviti? Hoćete li da ja ne osjetim bilo hrvatskog naroda? I da uskratimo ovih 70.000 ljudi da dođu i vesele se s rukometašima”, upitao je.

“Sad će vam ova lijeva ekipa raditi političke reklamacije. Imali su šansu i promašili su sve. Pokazali su da nisu sa svojim narodima. Izmislili su temu fašizaciju. Sad njih muči, plaču i nariču kako nisu bile Čavoglave na repertoaru”, izjavio je.

“Ljudi će ovo zapamtiti”

“Jesam li ja slagao sinopsis što će se pjevati? Ja do subote navečer nisam imao osjećaj da postoji potreba da se Vlada uključi”, ustvrdio je.

“Ova se ekipa bavi ničim. I oni znaju da su teško promašili. Reakcija ljudi na ovo što smo mi preuzeli organizaciju bile su veće nego na mnoge političke poteze. Ovaj trenutak jučer je bio važna politička prijelomnica”, poručio je.

“Kome su oni dali crveni karton? Sportašima i narodu. Ljudi će to zapamtiti. Nisu ljudi naivni”, rekao je.

Komentirao je najavljeno traženje ocjene ustavnosti. “Psi laju, karavani prolaze. Bronca je bila u nedjelju, doček je bio u ponedjeljak. Ovo su te reklamacije. Neka promisle što rade. Ja sam prvi put jučer išao pročitati zaključak. Ne znam kojom to interpretacijom tog zaključka odlučuju unaprijed tko može, a tko ne može”, upozorio je.

“Nije problem u nama”

“Prava lokalne samouprave prema Ustavu nisu zamišljena na način da ona ograničavaju aktivnosti državnih institucija i vlasti”, kazao je.

“Nije broncu u Danskoj osvojila reprezentacija većine u zagrebačkoj Gradskoj skupštini. Zagreb nije samo jedinica lokalne i područne samouprave, nego je glavni grad cijele Hrvatske. Zato državna vlast ima mogućnosti da u ovakvim situacijama nastupi kad se grad izmaknuo”, ustvrdio je.

“Nije problem u nama. Problem je u jednoj skupini koja želi koristiti svaku temu za izmišljenu radikalizaciju. Njihova sitna agenda je da pokolebaju birače građanskog, pristojnog centra”, istaknuo je.

“Na dočeku nisam vidio nijednog ustašu, fašista, nacista. Od te histerije koju radi otprilike 100 do 200 ljudi, i u koju dio ljudi nažalost povjeruje, mi imamo dojam da nešto nije normalno u Hrvatskoj”, dodao je.

“Jučerašnji dan je bio politička prijelomnica. Svi su se razotkrili do kraja. Nekima od njihovih suflera je bilo žao što u 18:15 ovaj zadnji dio Trga prema Ilici nije bio pun. Kad se on popunio, tišina. Sad ne broje koliko je bilo ljudi na Trgu”, rekao je.

“Da sam im neprijatelj, ne bi Vlada iskrcala novac za obnovu Zagreba”

“Tek sam danas shvatio. Prvo je Thompson pitao može li imati koncert 28. prosinca, a tek je onda zagrebačka Skupština donijela zaključak o zabrani. To je jedna smijurija koja opterećuje javni prostor. A stvar je nevjerojatna, postoji tu 35 godina. Nitko je nije zabranio, ni Tuđman, ni Račan, ni Sanader, ni Kosor, ni Milanović, čak ni Orešković”, naveo je,piše Index

“Zamislite vi da gradonačelnik i većina u Gradskoj skupštini ne žele organizirati doček za rukometaše koje dva tjedna u Hrvatskoj svi prate. Gdje to ima? To nema nigdje. To je problem mentalnog sklopa. Ne znam što je s njima. Ja im nisam neprijatelj. Da sam im neprijatelj, ne bi Vlada iskrcala 2,4 milijarde eura u obnovu Zagreba”, poručio je.

Podsjetio je na slučaj sastanka Mile Kekina s Nikicom Jelavićem. “Izmišljali su da je bio, nije bio, nije znao tko je, tko je koga zvao… Gdje je njihova glava? Dio ljudi nažalost podržava to. Ili stani iza toga da si bio na kavi. Ali ne, oni će napraviti spin. Nismo u istom filmu. Mi se borimo za ekonomiju, socijalu, napredak i međunarodno pozicioniranje, oni se bave izmišljenom fašizacijom”, upozorio je.

