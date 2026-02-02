Jadranka Kosor: Žalosna sam, uzrujana, nesretna i vrlo zabrinuta

BIVŠA premijerka Jadranka Kosor gostovala je na N1 televiziji povodom dočeka rukometaša. Kazala je kako je ovakva situacija nezabilježena u povijesti Hrvatske.

“Do danas sam mislila da me malo što može zateći i zaprepastiti, ali ovo danas je kulminiralo. Zateklo me. Zato sam i napisala da je ovo zapravo rat i da nikad nije zabilježeno u povijesti Republike Hrvatske. Žalosna sam, uzrujana, nesretna i vrlo, vrlo zabrinuta”, navela je.

Premijer Andrej Plenković izjavio je kako Vlada ima ovlasti da organizira doček, a Kosor smatra da “ovoga nikad nije bilo”.

“Ispada da je iznad svega taj jedan pjevač”

“Da parafraziram pjesmu, ima nas još koji znamo kako je bilo. Kako je nekada bilo i s ustaškim pokličem, u vrijeme Franje Tuđmana, Ive Sanadera, u moje vrijeme. Za predsjednika Tuđmana to je bilo apsolutno nezamislivo, on je objasnio da bi koketiranje sa ZDS i ustaštvom dovelo u pitanje međunarodno priznanje Republike Hrvatske”, kazala je,piše Index

“Rukometaši kažu ‘iznad svega Hrvatska’, ali ispada da je iznad svega taj jedan pjevač. Dolazimo i do spoznaje da je moguće kršiti Ustav. Te dvostruke konotacije ustaškog pozdrava u javni prostor uveo je Andrej Plenković. Od tada počinje klijati taj val crnila”, ustvrdila je.

“Sve zbog jednog pjevača, rukometni Savez je otkazao doček, a ovaj će se organizirati bez dozvole Grada. Prvi put smo vidjeli da komunalni redari ne mogu raditi svoj posao jer nastupa policija. Nekako me to podsjetilo na Minnesotu u malom”, zaključila je.

