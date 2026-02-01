Novak poslao jasnu poruku protiv Vučićevog režima

Bio je to prvi poraz Đokovića u finalima turnira u Melbourneu, ali meč je ostao u sjeni poruke koju je srbijanski teniser poslao nakon susreta.

Na konferenciji za medije, Đoković je iskoristio priliku da se obrati javnosti u Srbiji, a njegove riječi izazvale su snažne reakcije.

“Poruka za naše ljude u Srbiji – pravda i istina uvijek pobijede, neka istraju”, poručio je Đoković.

Mnogi su ovu izjavu protumačili kao otvorenu podršku studentima i građanima koji već sedmicama protestuju protiv aktuelne vlasti u Srbiji.

Nedugo nakon toga, studenti u blokadi oglasili su se na društvenoj mreži X, gdje su podijelili Đokovićevu poruku uz emotikon crvenog srca, čime su mu javno zahvalili na podršci.S druge strane, Carlos Alcaraz je trijumfom u Melbourneu ispisao historiju tenisa. Španac je postao najmlađi igrač koji je osvojio sva četiri Grand Slam turnira, kompletirajući tzv. karijerni Grand Slam.

Za Đokovića, poraz znači i odgađanje sna o 25. Grand Slam tituli, kojom bi se dodatno izdvojio kao najtrofejniji teniser u historiji u pojedinačnoj konkurencij,pišu Vijesti

