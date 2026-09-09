Svijet

Trajekt planuo usred plovidbe, najmanje pet osoba poginulo, 86 se vodi kao nestalo

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Objavljeno prije 42 minute

Podaci kojima raspolažemo odnose se na stanje u stvarnom vremenu i mogu se mijenjati kako operacija napreduje, navela je Kajabjab

Najmanje pet osoba je poginulo, dok se 86 vodi kao nestalo nakon što je putnički trajekt MV June Aster zahvatio veliki požar u vodama u blizini filipinske provincije Palawan.Prema zvaničnim informacijama Filipinske obalne straže, na trajektu su se u trenutku nesreće nalazile ukupno 134 osobe – 117 putnika i 17 članova posade. Do sada su spašene 43 osobe, među kojima je 38 putnika i četiri člana posade.

Trajekt je isplovio iz luke u Manili (Manila) i plovio prema popularnom turističkom odredištu Koronu (Coron).

Glasnogovornica Obalne straže, kapetanica Noemi Kajabjab (Cayabyab), potvrdila je za lokalne medije da su sve raspoložive jedinice uključene u akciju spašavanja, ali da je prikupljanje informacija s terena otežano.

– Podaci kojima raspolažemo odnose se na stanje u stvarnom vremenu i mogu se mijenjati kako operacija napreduje – navela je Kajabjab, istakavši da spasioci još nisu uspjeli obaviti detaljne razgovore sa spašenim osobama.

Uzrok požara još nije poznat i predmet je zvanične istrage. Nadležne službe istovremeno poduzimaju mjere kako bi spriječile moguće curenje goriva i eventualnu ekološku štetu.Ostrvo Koron, prema kojem je trajekt plovio, jedno je od najpopularnijih turističkih odredišta na Filipinima. Poznato je po strmim liticama, kristalno čistom moru i olupinama japanskih brodova iz Drugog svjetskog rata, koje privlače ronioce iz cijelog svijeta,piše Avaz


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