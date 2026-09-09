U Bosni oblačno, u Hercegovini sunčano, najavljena i kiša

U Bosni se danas očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Kiša i pljuskovi na sjeverozapadu zemlje, a poslije podne i ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab na jugu južni i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20 °C, na jugu do 24 °C. Dnevna temperatura u Krajini od 16 do 22, u ostatku Bosne do 28, a u Hercegovini do 34 °C,piše Avaz

U Sarajevu umjereno oblačno. Poslije podne je moguć lokalni pljusak. Jutarnja temperatura oko 16, a dnevna oko 27 °C.

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