Kako riječi roditelja utiču na dječije ponašanje?

Djeca još uvijek uče kako da izraze emocije, objasne svoje potrebe i shvate granice koje im odrasli postavljaju. Kada ne uspiju prenijeti ono što osjećaju, frustracija se lako pretvori u plač, ljutnju ili burnu reakciju.

Stručnjaci za roditeljstvo ističu da način na koji se roditelji obraćaju djeci ima mnogo veći utjecaj nego što većina misli. Sitne jezičke prilagodbe mogu pomoći djetetu da se osjeća shvaćeno, sigurnije i smirenije, a samim tim i spremnije na saradnju.

Umjesto umirivanja – priznajte emocije

Roditelji često iz najbolje namjere pokušavaju brzo smiriti dijete rečenicama poput „nije strašno“ ili „sve je u redu“. Ipak, takve poruke dijete može doživjeti kao umanjivanje onoga što osjeća.

Mnogo korisnije je imenovati emociju i pokazati prisutnost. Kada djetetu date do znanja da primjećujete njegovu tugu, ljutnju ili strah, pomažete mu da nauči razumjeti vlastite osjećaje i da se s njima nosi na zdrav način.

Jasne upute umjesto opštih upozorenja

U situacijama kada postoji opasnost, roditelji instinktivno posežu za kratkim upozorenjima. Međutim, djeci takve riječi često ne znače mnogo jer ne znaju šta se od njih tačno očekuje.

Precizne i smirene upute djetetu pružaju sigurnost. Kada mu jasno kažete šta da uradi, fokus se prebacuje s straha na konkretan zadatak, što smanjuje paniku i pomaže djetetu da reaguje pravilno.

Učite pristojnost vlastitim primjerom

Ljubazne riječi djeca ne usvajaju kroz stalna podsjećanja, već kroz svakodnevnu komunikaciju. Ako dijete stalno sluša kako odrasli koriste „molim“, „hvala“ i slične izraze u prirodnom razgovoru, ono će ih spontano početi primjenjivati.

Djeca najviše uče posmatranjem, pa je vlastiti primjer često daleko snažniji od ponavljanja pravila,pišu Vijesti

Riječi koje grade povjerenje i sigurnost

Pažljiv izbor riječi može znatno olakšati svakodnevne situacije, smanjiti napetost i pomoći djetetu da razvije emocionalnu stabilnost. Kada dijete osjeti da su njegove emocije prihvaćene i da dobija jasne smjernice, lakše gradi povjerenje prema roditelju i svijetu oko sebe.

Odgoj ne zahtijeva savršenstvo, ali svjesna komunikacija može napraviti veliku razliku.

