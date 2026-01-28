Blokade urodile plodom: EU će razmatrati posebnu vizu za vozače kamiona iz trećih zemalja

Evropska unija će po prvi put na institucionalnom nivou otvoriti pitanje dugoročnog boravka u Šengenskom prostoru za profesionalce koji zbog posla moraju stalno da se kreću između više država članica. Među njima su i profesionalni vozači iz trećih zemalja, uključujući BiH i naš region, koji se već mjesecima suočavaju s blokadama na granicama i ograničenjima boravka, saznaje Blic Biznis.Prema dostupnim informacijama, nova vizna strategija Evropske unije bit će predstavljena sutra u Briselu, a u njenom fokusu su upravo ekonomske posljedice rigidne primjene pravila 90/180 dana.

U radnom dokumentu Evropske komisije, u koji je Blic Biznis imao uvid, predviđeno je pokretanje šire strateške rasprave o mogućim izuzecima od važećeg pravila koje ograničava boravak u Šengenu na 90 dana u periodu od 180 dana.

Cilj ove rasprave jeste da se ublaže ozbiljni poremećaji na jedinstvenom tržištu EU i smanje ekonomski gubici do kojih dolazi zbog nedostatka radne snage i ograničene mobilnosti profesionalaca.

Vozači kamiona označeni kao posebno problematična kategorija

U dokumentu se navodi da je neophodno razmotriti mogućnost boravka u Šengenskom prostoru dužeg od ukupno 90 dana, pod uslovom da se ne prekorači dozvoljeni boravak u pojedinačnoj državi članici. Kao konkretan primjer istaknuti su vozači kamiona i drugi mobilni radnici koji rade za kompanije sa sjedištem u EU, a čije poslovanje zavisi od stalnog kretanja između država članica.

Time je, po prvi put, problem s kojim se godinama suočavaju prevoznici iz BiH i regiona formalno prepoznat kao pitanje konkurentnosti Evropske unije.

Rješenje nije trenutno: Predstoji dug proces

Iako dokument predstavlja značajan iskorak, to ne znači da će do promjene propisa doći odmah. Evropska komisija ne predlaže trenutnu izmjenu pravila, već najavljuje dug proces koji će uključivati dodatne analize, pregovore i dijalog s institucijama država članica, ali i sa zemljama kandidatima i trećim državama.

Protesti dali rezultat: EU priznaje ekonomsku štetu

Sagovornici Blic Biznisa ocjenjuju da je ovo jasan signal da su upozorenja prevoznika bila opravdana. Dugotrajni zastoji na granicama, deportacije vozača i stroga ograničenja boravka ne pogađaju samo prevoznike iz trećih zemalja, već direktno ugrožavaju lance snabdijevanja unutar Evropske unije.

Prema ranijim procjenama, zbog postojećeg režima boravka profesionalnih vozača, ekonomska šteta za evropsku privredu dostiže i do 100 miliona eura dnevno, što je, kako se navodi, postalo neodrživo čak i za same članice EU,piše Avaz

Cilj nove vizne politike: Fleksibilnost bez ugrožavanja sigurnosti

U dokumentu Evropske komisije jasno se ističe da je cilj nove vizne politike da olakša poslovanje i očuva konkurentnost EU, ali bez ugrožavanja sigurnosnih standarda i postojeće migracione politike.

Iako konkretna rješenja tek treba da budu definirana, činjenica da je problem profesionalnih vozača prvi put institucionalno priznat predstavlja važan korak ka dugoročnom rješenju koje bi moglo značajno olakšati poslovanje prevoznika iz BiH i regiona.

