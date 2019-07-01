Avion iz Turske hitno sletio na beogradski aerodrom

…zbog čega je avion morao prisilno sletjeti na beogradski aerodrom “Nikola Tesla”.

Kako Telegraf nezvanično saznaje, posada aviona je iz bezbednosnih razloga, zatražila prinudno sletanje na aerodrom “Nikola Tesla”.

Avion je uspešno sleteo, a po dolasku ga je dočekala vatrogasno-spasilačka ekipa.

Nakon slijetanja provedena je detaljna provjera piste kako bi se utvrdilo je li došlo do izlijevanja goriva ili njegovih ostataka.

Kako piše Telegraph, ostali zračni promet na aerodromu “Nikola Tesla” odvija se redovito.

