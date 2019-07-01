Španija se sprema na najgore: Najavljeni talasi visine 10 metara

U sjeverozapadnim i južnim područjima te u oblasti Minja u provinciji Orense na snazi je narandžasto upozorenje, dok cijela obala Galicije ostaje pod narandžastim upozorenjem zbog olujnog vremena, piše španski list „Pais“.

U ostalim dijelovima Španije stanje na putevima se poboljšava nakon oluje Ingrid, ali je 99 saobraćajnica i dalje ugroženo, 22 su potpuno zatvorene, a na 40 je obavezna upotreba lanaca ili zimskih pneumatika, uz ograničenje brzine i zabranu kretanja za teška vozila.

Crveno upozorenje za olujne talase izdato je za Asturiju, Kantabriju i Baskiju, gdje morski talasi mogu premašiti 10 metara,pišu Vijesti

U Asturiji lokalne vlasti upozoravaju 21 općinu i apeluju na oprez, dok je na 13 planinskih prevoja obavezna upotreba lanaca.

U Granadi je Civilna garda u subotu spasila dvije porodice koje su ostale zarobljene, dok je u Kataloniji na snazi plan za vanredne situacije zbog snijega i vjetra, a na putevima se očekuju zastoji zbog snijega, leda i mogućih lavina.

