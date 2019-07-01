Amili Gadžun dozvoljeno da prati suđenje o smrti kćerke

U Kantonalnom sudu u Sarajevu u petak je nastavljeno suđenje u predmetu „Džena Gadžun“ u kojem se zbog smrti djevojčice terete doktori Suad Rožajac, Nina Jovanović i Jasmina Halimić za nesavjesno liječenje i zloupotrebu službenog položaja ili ovlaštenja, a Amili Gadžun, majci preminule djevojčice, konačno je dopušteno da sluša tok ročišta.Ispitivanje vještaka

Vještak iz Beograda, anesteziolog, Nebojša Lađević jučer je svjedočio na sudu, putem online veze.

Amili Gadžun odlukom sutkinje dopušteno je da prisustvuje u predsudnici, kako bi pratila suđenje. Kako je ranije potvrdila majka preminule Džene za “Dnevni avaz”, osim odugovlačenja postupka, porodici smeta i boli ih što se advokat doktorice Nine konstantno buni da roditelji prisustvuju suđenju.

– Pojavili su se svi u sudnici, uključen je vještak iz Beograda. Prošli put je svjedočila vještakinja, a ovaj put je anesteziolog. Inače mi ne daju ući u sudnici, ovaj put su me jedva pustili. Prvo se bunio advokat Koldžo i nakon toga je sutkinja donijela odluku poslije prve pauze da prisustvujem u predsudnici – rekla nam je Amila Gadžun. Na ročištu su vještaku uputili pitanja tužioci i prisutni advokati,piše Avaz

Na ranije održanom ročištu, 4. decembra 2025. godine, vještakinja doktorica sudske medicine Tatjana Atanasijević je izjavila kako ljekari nisu reagovali na vrijeme tokom operacije.

Nisu reagovali na vrijeme

Vještakinju je na ovom ročištu ispitivao prvooptuženi Suad Rožajac koji joj je postavio pitanja vezano za raniji rad s pacijentima.

Atanasijević je potvrdila kako je nekoliko puta bila posmatrač prilikom operacija.

Vještakinja je, između ostalog, izjavila kako je na kraju operacije djevojčice Džene došlo do neočekivanog zastoja srca, ali je spomenula i da je došlo do hipoksije. Hipoksija je trajala od tri do sedam minuta. Nije odreagovano na vrijeme, što je dovelo do moždane smrti – rekla je tada Atanasijević.

Operacija djevojčice

Podsjećamo, djevojčica Džena Gadžun preminula je 14. novembra 2021. godine u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, šest dana nakon što su ljekari optuženi za njenu smrt u stomatološkoj ordinaciji “Dr. Bejtović” obavljali “rutinsku” operaciju očnog kapka, tokom koje je došlo do komplikacija i srčanog zastoja, te pada u komu djevojčice.

Malena Džena je imala dvije godine. Njena porodica i dalje se bori za istinu i pravdu.

