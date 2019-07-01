Region

Dvoje djece u Zagrebu oslijepilo zbog igre s laserom

Objavljeno prije 37 minuta

U razmaku od samo pet dana dvoje djece u dobi od 12 i 13 godina pretrpjelo je nepovratno oštećenje vida zbog igranja s laserskim uređajima dobivenim na poklon

 Pixabay/Ilustracija

U oba slučaja snažna laserska zraka izazvala je trajno razaranje nervnog tkiva mrežnice, ostavljajući djecu s vidnom funkcijom na samo jednom oku do kraja života, piše Jutarnji.

Laserski uređaji kupljeni su putem interneta, a bili su označeni specifikacijom koja nije odgovarala nijednoj važećoj međunarodnoj klasifikaciji lasera.

Uređaj snage 100 mW, kakav je koristilo jedno od djece, višestruko premašuje sigurnosne pragove. U medicini se takva snaga koristi isključivo pod strogim nadzorom za namjerno spaljivanje oboljelog tkiva,pišu Vijesti


