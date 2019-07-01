Karleuša provocira Tošića iz Dubaija: “Kad bivši muž mijenja brave”

Pjevačica Jelena Karleuša obratila se policiji u Dubaiju zbog postupka svog bivšeg supruga Duška Tošića, koji je, dok je ona boravila u inostranstvu sa kćerkama, promijenio brave na porodičnoj kući na Dedinju. Prema navodima, Tošić je tokom njenog odsustva ušao u vilu, zamijenio brave i uklonio njene kućne ljubimce iz objekta.

Nakon nekoliko dana, Karleuša je odlučila da se oglasi putem društvenih mreža, gdje je cijeli slučaj prokomentarisala na ironičan način,pišu Avaz

– Kad bivši muž mijenja brave – napisala je Jelena Karleuša na TikToku, dok se u restoranu snimala u jutarnjem izdanju uz Matićevu pjesmu Lutka.

U međuvremenu, nakon burnih reakcija javnosti, Duško Tošić je vratio ključeve kuće na Dedinju i preuzeo obavezu da izmiri dugovanja po osnovu alimentacije koja ranije nisu bila isplaćena.

