Vozio sa 3,67 promila alkohola u krvi, bez vozačke i registarskih tablica

Objavljeno prije 1 sat

Policija je u mjestu Donja Obrijež, kod Pakraca, privela 36-godišnjeg muškarca koji je sa 3,67 promila alkohola u krvi vozio automobil bez registarskih tablica i bez vozačke dozvole.

Iz Policijske uprave požeško-slavonske navode da se incident desio jutros oko 2.00 sata.

Alkotestiranjem je utvrđeno da je imao 3,67 promila alkohola u organizmu, a dodatnom provjerom ustanovljeno je da je vozilom upravljao u vrijeme dok mu je vozačka dozvola ukinuta i oduzeta.

Uz to, automobil kojim je upravljao bio je neregistrovan i neosiguran.

Policija je utvrdila da vozač kod sebe nije imao lična dokumenta niti bilo koji drugi dokument kojim bi se mogao provjeriti njegov identitet,pišu Vijesti

Zbog visokog stepena alkoholisanosti smješten je u posebnu prostoriju policije do otrežnjenja.


