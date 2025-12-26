Vozio sa 3,67 promila alkohola u krvi, bez vozačke i registarskih tablica

Iz Policijske uprave požeško-slavonske navode da se incident desio jutros oko 2.00 sata.

Alkotestiranjem je utvrđeno da je imao 3,67 promila alkohola u organizmu, a dodatnom provjerom ustanovljeno je da je vozilom upravljao u vrijeme dok mu je vozačka dozvola ukinuta i oduzeta.

Uz to, automobil kojim je upravljao bio je neregistrovan i neosiguran.

Policija je utvrdila da vozač kod sebe nije imao lična dokumenta niti bilo koji drugi dokument kojim bi se mogao provjeriti njegov identitet,pišu Vijesti

Zbog visokog stepena alkoholisanosti smješten je u posebnu prostoriju policije do otrežnjenja.

