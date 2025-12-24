Vučić: Kosovo je neotuđivi dio Srbije, radimo na povlačenju priznanja

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su neki regionalni i globalni akteri pokrenuli novi talas priznanja nezavisnosti Kosova. Istakao je da Srbija mora da nastavi složen i zahtjevan posao u procesu “otpriznavanja”.

Obraćajući se srpskim ambasadorima na Ambasadorskoj konferenciji u Beogradu, Vučić je naglasio da je njihova dužnost da sprovode politiku Srbije, uz mogućnost unošenja lične perspektive, ali bez prekoračenja granica državne politike. Vučić je ponovio da je Kosovo neotuđivi dio Srbije i da ne smije biti kompromisa po tom pitanju, čak ni u razgovorima sa Londonom ili Vašingtonom.

– Moraćemo da radimo ono što je naš posao i da nastavimo težak i naporan posao i rad na otpriznavanju – naveo je Vučić

Vučić je dodao da ni Priština ni velike sile ne poštuju do sada postignute dogovore u dijalogu Beograda i Prištine.

Istakao je da su pretenzije vezane ne samo za teritoriju Srbije, već i za širi regionalni prostor. Srbija, kako je naglasio, želi da izbjegne sukobe i nastavi dijalog, ali će uporno raditi na zaštiti svojih interesa i otpriznavanju nezavisnosti Kosova, uzimajući u obzir međunarodne pritiske i svoj suverenitet, pišu Vijesti.ba.

