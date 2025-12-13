Region

Kosovo poslalo humanitarnu pomoć za Gazu

Objavljeno prije 26 minuta

Premijer Kosova u tehničkom mandatu Albin Kurti saopćio je da je brod s humanitarnom pomoći Kosova za Gazu isplovio iz Turske.

U objavi na Facebooku Albin Kurti navodi da humanitarna pošiljka, u vrijednosti od 500 hiljada eura, obuhvata šatore, pakete hrane, deke i 158 hiljada porcija toplog obroka za stanovnike kojima je pomoć potrebna.

„Upravo smo dobili obavijest da je brod natovaren humanitarnom pomoći Vlade Republike Kosovo, namijenjenoj narodu Gaze, isplovio iz luke Mersin u Turskoj. Naša humanitarna pošiljka, u vrijednosti od 500 hiljada eura, obuhvata šatore, pakete hrane, deke i 158 hiljada porcija toplog obroka za stanovnike kojima je pomoć potrebna.

Iako je Vlada Republike Kosovo ovu odluku donijela još u januaru, njena realizacija postala je moguća tek nakon posljednjeg mirovnog sporazuma, postignutog pod vodstvom predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa“, napisao je Kurti,piše Vijesti


