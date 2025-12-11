U Hrvatskoj oduševljeni Zmajem: Barbarez može računati na njega

Rijeka je na domaćem terenu u okviru 16. kola HNL-a savladala gore spomenuti Vukovar 3:1, a na ovom susretu je Radeljić postigao pogodak i bio je jedan od najboljih pojedinaca u svom timu.

Poslije završetka susreta, upravo je Radeljić pohvaljen od strane Joška Jeličića koji radi kao stručni komentator u Hrvatskoj, budući da je biranim riječima govorio o njemu.

– Dakle, uvijek je potenciranje njegove faze u odbrani, on je imao 7-7 duele. Radeljić odigrava majstorski, iz prve. U primanju i odigravanju pasova, on je puno više od sjajnog skok igrača i duel igrača. On apsolutno jako dobro osjeća prostor i vrijeme i ima siguran pas. S obzirom na njegovu visinu, sigurno ima i veliko stopalo, i unutarnji ris. Sve čestitke Radeljiću koji se vratio nakon povrede, sada hvata radnu temperaturu, bit će od velike koristi Rijeci za ono što je očekuje, kazao je Jeličić.

S druge strane, Hrvoje Vejić, nekadašnji stoper splitskog Hajduka, također je imao riječi hvale na račun Zmaja.

– Radeljić je pravi primjer ne samo stoperima u ligi, nego i ostalim defanzivcima koji se počinju baviti fudbalom. Na koji način treba donositi odluke u toku igre. Za pas u dubinu treba imati oko, osjećaj i oštrinu. Prva ideja je uvijek pas u dobinu, a, ako ne može u širinu, onda ide nazad. Radeljić to radi najbolje u ligi, bolje od stopera Dinama i Hajduka. Ovo je nešto što on radi u kontinuitetu. Nadam se da će nastaviti ovako igrati. Sergej Barbarez ima novu opciju, zapravo nekoliko iz HNL-a. To su igrači sa karakterom i ambicijom i sigurno imaju veliku želju i velika očekivanja, istakao je Vejić,pišu Vijesti

Inače, Radeljić je ove sezone, gledajući sva takmičenja, odigrao 14 utakmica. Postigao je jedan pogodak, dok je zabilježio isto toliko asistencija.

Narednu utakmicu sa svojim klubom igra već sutra na domaćem terenu protiv Celja i to u okviru petog kola ligaške faze Konferencijske lige.

Facebook komentari