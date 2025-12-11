Vršnjačko nasilje u školi u Sarajevu: Otac piše krivičnu prijavu jer su mu napali dijete

Vršnjačko nasilje sve je češće među djecom u osnovnim školama na području naše države, a jedan takav slučaj dogodio se 5. decembra ove godine na području Kantona Sarajevo, u Katoličkom školskom centru Sveti Josip, na Stupu, saznaje „Dnevni avaz“.

Melis Avdić, otac jedanaestogodišnjeg dječaka, tvrdi kako je njegovo dijete napadnuto već treći put u toj školi.

Propust škole

– Bio sam u obavezama kada je taj dan bio, supruga me je nazvala poslijepodne kada mi je rekla: „Idi hitno u školu“. Međutim, kad sam došao u školu, sin je bio u kabinetu pomoćne direktorice škole gdje ga je više od 40 minuta držala u povrijeđenom stanju. Dijete je bilo blijedo. Kad sam pitao šta se desilo, rekli su on je zadobio udarac. Međutim, kad sam postavio pitanje zašto Hitnu nije zvala, nego samo nas, što ga je toliko držala, kaže mi: „Vi ste me preduhitrili“. Ja sam na putu ka školi odmah pozvao policiju i Hitnu. Tehničari kad su došli, Hitna pomoć, kad su vidjeli dijete, napali su je odmah i rekli: „Niste vi kompetentni za to da vi određujete da l’ nekome treba pomoć i da li je dobro ili nije, nego ste nas trebali zovnuti da se dijete uputi odmah na Klinički centar“ – kazao je za „Dnevni avaz“ Melić.

Dodao je da je to bio propust škole. Poručio je kako je pomoćnica direktorice izjavila u prisustvu policije da djetetu nije ništa.

– Tada joj je tehničar odbrusio i rekao: „Pa niste vi stručni da vi odlučujete da li neko dobro je ili nije. Djetetu se stvorio hematom, šta da podlegne i ko je onda kriv?!“. Dječak iz njegovog razreda napao ga je unutar učionice tokom odmora. Nastavnici su suprugu nazvali i rekli da je on malo povrijeđen, „krv mu je iz nosa išla, mi smo, kaže, zaustavili krv, pa dođite po njega u školu“ – istakao je Avdić.

Zadobio povrede

Kako dodaje, djetetu su ustanovljene lakše tjelesne povrede, nagnječenje hrskavice, oteklina, hematom. Kako nam prepričava, dječaci (11) su se igrali, drugi dječak je u toj igri izgubio.

– Bilo je dosta tu prisutnih učenika koji su posvjedočili i svi su rekli isto, što je najžalosnije od svega, tu je i direktorica pomoćna potvrdila pred policijom, on je krenuo, kaže da njega zagrli, i ovaj ga odgurne na vješala i udari ga šakom, punom pesnicom, direktno u predjelu nosa – kaže nam Avdić.

Roditelji drugog djeteta, kako tvrdi, nisu došli zbog ovog događaja, te se nisu javljali na mobitel. Kako tvrdi Avdić, na Kliničkom centru je čekao 2 i po sata da dijete prime na pregled. Nakon pregleda, u policijskoj stanici na Ilidži je dao izjavu s djetetom.

– Krim policajci su rekli da će roditeljima biti uručen prekršajni nalog u iznosu od 500 KM, a supruga i ja smo kod advokata pokrenuli tužbu protiv škole i roditelja. Roditelji se nisu udostojili ni javiti nama, niti se izviniti. To dijete je poznato po izazivanju. Nije ovo prvi put s mojim djetetom da se desilo – kaže nam Avdić.

Dodao je kako mu je sin više puta dobio šamar, čupanje jakne. Istakao je kako mu se dijete jedva smirilo. U ovaj događaj će biti uključen i Centar za socijalni rad, dodao je Avdić.

Odgovor iz Uprave centra

Kako je za „Dnevni avaz“ rečeno iz Uprave centra, u toku je procedura koja se zahtijeva od strane škole. Navode da su uključene sve nadležne institucije koje trebaju biti obaviještene vezano za ovaj slučaj. Kako navode iz škole, Melis Avdić nije zakonski skrbnik dječaka, već je majka, te da je on suprug od majke dječaka. Istakli su da je procedura bila takva da je pomoćnica direktorice otišla do razreda, kojom prilikom je dobila informaciju da dječaku teče krv iz nosa, dok je došla do razreda, dječaku je stalo krvarenje i držao je maramicu na nosu. Ona je pozvala odmah majku dječaka. Dječak, kako navode, u tom trenutku nije izgledao tako da treba pozivati Hitnu pomoć jer je bio orijentiran.

Tvrde kako je majka burno reagirala i navela da će pozvati policiju i Hitnu pomoć, a u međuvremenu je, kako tvrde, majka kazala da dijete samo pošalju kući, pošto stanuju u blizini, što je pomoćnica odbila. Potom je Avdić došao po dijete, Hitna pomoć i policija. Iz škole su poručili da se prvi put susreću s ovakvim stvarima.

