Plenković stigao u Banja Luku, na dočeku i Dodik

Objavljeno prije 36 minuta

Predsjednik Vlade Hrvatske Andrej Plenković stigao je u posjetu Banjaluci, gdje će se sastati sa banjalučkim biskupom Željkom Majićem i prisustvovati polaganju kamena temeljca za Studentsko-kulturni pastoralni centar Petrićevac.

Plenkovića su dočekali vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić, premijer Savo Minić i potpredsjednik Republike Srpske Davor Pranjić.
Prisutni su i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, predsjedavajuća Vijeća ministara Borjana Krišto, zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Dragan Čović, te gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković.U samostanu Marija Zvijezda predviđen je sastanak sa biskupom Majićem, a potom i posjeta izložbi sakralne umjetnosti u muzejsko-galerijskom prostoru samostana.Protokolom posjete predviđeno je da Plenković prisustvuje polaganju kamena temeljca za studentsko-kulturni pastoralni centar Petrićevac, čiju izgradnju sufinansira Vlada Hrvatske.


