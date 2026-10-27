Skandirali Ratku Mladiću, a sada je stigla kazna: UEFA sankcionisala Zvezdu i Delije

Crvena zvezda kažnjena je sa ukupno 83.500 eura zbog ponašanja navijača na utakmici protiv Kopenhagena u Konferencijskoj ligi.Disciplinsko tijelo Evropske fudbalske unije (UEFA) izreklo je kazne nakon susreta drugog kola, odigranog 22. oktobra u Beogradu, koji je završen rezultatom 2:2.

Beogradski klub sankcionisan je zbog isticanja poruka koje nisu primjerene sportskom događaju, upotrebe pirotehnike te rasističkog i diskriminatornog ponašanja navijača.

Podsjetimo da su Delije uoči utakmice skandirale osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću te tako još jednom zgrozile region i Evropu.

Novčane kazne i zatvaranje tribine

Najveći dio finansijske kazne, 52.500 eura, odnosi se na upravo isticanje neprimjerenih poruka. Zbog upotrebe pirotehničkih sredstava Crvena zvezda kažnjena je sa dodatnih 6.000 eura, dok je zbog rasističkog i diskriminatornog ponašanja navijača izrečena kazna od 25.000 eura.

Ukupan iznos tako je dostigao 83.500 eura, ali novčana kazna nije jedina posljedica za beogradski klub.

UEFA je aktivirala i ranije izrečenu uslovnu sankciju, zbog čega će sektor 3 sjeverne tribine stadiona “Rajko Mitić” biti zatvoren na narednoj domaćoj utakmici Crvene zvezde u UEFA-inim takmičenjima,pišu Avaz

Zvezdi prijeti još stroža kazna

Disciplinsko tijelo izreklo je i novu uslovnu mjeru. Ako se u naredne dvije godine ponovi prekršaj slične prirode, Crvenoj zvezdi prijeti zatvaranje sektora 2 sjeverne tribine na još jednoj utakmici.

To znači da bi novi incidenti mogli dovesti do dodatnog ograničavanja pristupa tribini na kojoj se okupljaju najvatreniji navijači kluba.

Prema UEFA-inom spisku sankcija koje utiču na prisustvo navijača, djelimično zatvaranje stadiona Crvene zvezde evidentirano je 27. oktobra 2026. godine.

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