Stravičan sudar dva voza u Španiji: Najmanje 46 poginulih

Najmanje 46 osoba poginulo je u teškoj željezničkoj nesreći koja se dogodila jutros u Španiji, kada su se sudarila dva brza putnička voza u pokrajini Toledo. Brojne osobe su povrijeđene, a nadležni strahuju da bi broj smrtno stradalih mogao biti još veći.Nesreća se dogodila u srijedu, 28. oktobra, na željezničkoj liniji koja povezuje Madrid s Andaluzijom, na području između mjesta Los Yébenes i Urda.

Prema prvim informacijama hitnih službi, brzi voz AVE udario je u zadnji dio voza privatnog prijevoznika Iryo, koji je u tom trenutku stajao na pruzi. Od siline udara dva vagona voza Iryo iskočila su iz šina i pala niz nasip.

U nesreći su učestvovali voz Iryo 7076, u kojem se nalazilo 146 putnika, među kojima i dijete mlađe od godinu dana, te brzi voz AVE 2080, koji je prevozio 397 putnika.

Strahuje se od još većeg broja žrtava

Glasnogovornica regionalne vlade Castilla-La Mancha Esther Padilla upozorila je da bi broj poginulih mogao nastaviti rasti.

– Broj će sasvim sigurno rasti. Situacija će se pogoršati – izjavila je Padilla za špansku javnu televiziju TVE.

Na mjesto nesreće upućene su brojne ekipe hitne pomoći, vatrogasci i spasilačke službe. Iz susjedne Andaluzije poslata su dodatna vozila hitne medicinske pomoći, uključujući mobilne jedinice intenzivne njege i vozila za logističku podršku.

Španski mediji prenose svjedočenja putnika koji govore o velikom broju povrijeđenih i dramatičnim scenama nakon sudara.Oglasio se premijer Sánchez

Španski premijer Pedro Sánchez izrazio je duboku potresenost zbog tragedije.

– Potresen sam teškom željezničkom nesrećom u Toledu. U stalnom sam kontaktu s ministrom saobraćaja Óscarom Puenteom i predsjednikom regionalne vlade Castilla-La Mancha Emilianom Garcíjom-Pageom – poručio je Sánchez.

Dodao je da hitne službe rade na terenu kako bi pomogle stradalima i osigurale njihovu sigurnost, uz koordinaciju svih nadležnih institucija.

– Moja ljubav, solidarnost i podrška svim žrtvama i njihovim porodicama – naveo je španski premijer,piše Avaz

Obustavljen željeznički saobraćaj

Španski upravitelj željezničke infrastrukture Adif potvrdio je da je zbog nesreće u potpunosti obustavljen saobraćaj na brzoj željezničkoj liniji između Madrida i Andaluzije.

Španska vlada počela je otkazivati aktivnosti planirane za danas, dok su pojedini političari obustavili i predizborne aktivnosti.

Uzrok nesreće još nije zvanično utvrđen, a očekuje se da će istraga pokazati kako je došlo do sudara na jednoj od najvažnijih željezničkih linija u Španiji.

Facebook komentari