Presuđena naknada štete porodici jedne od žrtava pada nadstrešnice u Novom Sadu

Oni su obavezni da tužiocima R.Z. i R.Z, članovima porodice nastradale, na ime naknade nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove usljed smrti bliskog lica isplate po 13 miliona dinara (oko 111.000 eura), te po milion dinara (oko 8.500 eura) na ime naknade nematerijalne štete za pretrpljeni strah, objavljeno je na sajtu suda,pišu Vijesti

Istom presudom tuženi su obavezani da tužiocima solidarno naknade troškove parničnog postupka.

U padu nadstrešnice na Željezničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra 2024. godine poginulo je 16 osoba.

