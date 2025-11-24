Region

Presuđena naknada štete porodici jedne od žrtava pada nadstrešnice u Novom Sadu

Objavljeno prije 27 minuta

Viši sud u Novom Sadu presudio je da država i preduzeće “Infrastruktura železnice Srbije” članovima porodice jedne od žrtava stradale prilikom pada nadstrešnice na Željezničkoj stanici u tom gradu isplati ukupno 28 miliona dinara odštete (oko 239.000 eura).

Oni su obavezni da tužiocima R.Z. i R.Z, članovima porodice nastradale, na ime naknade nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove usljed smrti bliskog lica isplate po 13 miliona dinara (oko 111.000 eura), te po milion dinara (oko 8.500 eura) na ime naknade nematerijalne štete za pretrpljeni strah, objavljeno je na sajtu suda,pišu Vijesti

Istom presudom tuženi su obavezani da tužiocima solidarno naknade troškove parničnog postupka.

U padu nadstrešnice na Željezničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra 2024. godine poginulo je 16 osoba.


