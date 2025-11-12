Masovna tuča maskiranih mladića u centru Zagreba

U njoj je učestvovalo dvadesetak maskiranih mladića, prenosi Index.

Kako se navodi, nejasno je jesu li se sukobile dvije grupe ili je riječ o organizovanom napadu na pojedinca ili pojedince.

Kako nezvanično saznaje Index, nekoliko učesnika tuče već je uhapšeno.

Nakon tuče jedan dio grupe otrčao je u smjeru istoka Jurišićevom ulicom. Čitalac pomenutog medija, koji je tome svjedočio, je prepričao da se sve odvilo jako brzo te da je dio pobjegao u smjeru Petrinjske ulic,pišu NezavisneZagrebačka policija: Više mlađih osoba je privedeno

Iz PU zagrebačke kratko su se oglasili saopštenjem.

“Danas oko 16 sati na Trgu bana Josipa Jelačića došlo je do sukoba većeg broja mlađih osoba.

Nakon kratkotrajnog sukoba, iako su se učesnici dali u bijeg po okolnim ulicama, zagrebačka policija na nekoliko je lokacija uočila manje grupe osoba za koje se posumnjalo da se dovode u vezu s navedenom događajem.

Više mlađih osoba nalazi se pod nadzorom policije u službenim prostorijama.

Utvrđivanje svih okolnosti i kriminalističko istraživanje su u toku”, poručili su iz zagrebačke policije.

Napad na novinarsku ekipu

Ranije danas napadnuta ekipa N1 televizije na Trgu, uhapšen mladić

Ranije danas, oko 14 sati na Trgu u Zagrebu napadnuta je ekipa N1 televizije.

Prema navodima televizije, nepoznati mlađi muškarac najprije je pogrdno vrijeđao novinare, a zatim fizički nasrnuo na snimatelja, koga je odgurnuo i pritom mu nanio vidnu povredu oka.

Zagrebačka policija kasnije je objavila da je uhapsila mladića koji je napao novinare.

Zasad je nepoznato jesu li ova dva slučaja povezana.

