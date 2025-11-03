Region

Grozno: Majci preminulog dječaka u Novom Sadu puštali pjesmu ‘Pošla majka sina da potraži ‘

2.5K  
Objavljeno prije 13 minuta

Dijana Hrka je ispred Skupštine Srbije namjeravala nastaviti štrajk glađu, tražeći odgovore o smrti svog sina 1. novembra 2024. godine, nakon pada nadstrešnice na željezničkoj stanici u Novom Sadu.

Vladimir Lučić, košarkaš Bayerna i bivši reprezentativac Srbije, ostao je zatečen događajima koji su se odvijali tokom noći u Beogradu. Lučić je odlučio javno reagovati zbog provokacija kojima je bila izložena Dijana Hrka.

Dijana Hrka je ispred Skupštine Srbije namjeravala nastaviti štrajk glađu, tražeći odgovore o smrti svog sina 1. novembra 2024. godine, nakon pada nadstrešnice na željezničkoj stanici u Novom Sadu. Umjesto da dobije podršku, bila je izložena ponižavanju od strane nekih stanovnika “Ćacilenda”.

Među njima je bio i Goran Karadžić, bivši košarkaš Crvene zvezde. Incident je izazvao snažnu reakciju Lučića.

Nikada oštriji, Lučić je na društvenim mrežama napisao:

„Dok majka traži pravdu za dijete koje više nikada neće zagrliti, jer već godinu dana niko nije odgovarao – u oboru, ćacad za par hiljada dinara pjeva ‘Pošla majka sina da potraži. Dno društva više nije metafora. Gdje su rasli i ko je vaspitao te neljude?!“


Teme:, , ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh