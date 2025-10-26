Pojavio se snimak prebijanja oca koji htio da pomogne sinu: Udarali ga do smrti

U noći između četvrtka i petka u Novom Mestu u Sloveniji dogodila se brutalna tučnjava u kojoj je teško povrijeđen muškarac, a kasnije je preminuo. Incident se zbio nešto poslije 2:30 u Rozmanovoj ulici.Prema navodima medija, mladić je ispred kluba „LokalPatriot“ pozvao oca i rekao mu da mu prijeti grupa muškaraca. Otac, poznati ugostitelj iz Novog Mesta Aleš Šutar, odmah je došao pomoći sinu, ali su ga napali i brutalno pretukli. Tokom napada izgubio je puls, a iako su ga ljekari hitne pomoći uspjeli oživjeti, preminuo je istog dana nešto prije 22 sata.

Na snimku koji se pojavio vidi se čovjek koji leži bez svijesti na trotoaru, dok prisutni pokušavaju smiriti napadača. Policija je potvrdila da se incident dogodio ispred kluba, te navela da su dvije intervencije iste noći bile vremenski blizu, ali nisu bile međusobno povezane. U tučnjavi su, prema prvim nalazima, učestvovale tri osobe.Ovaj tragični događaj duboko je potresao slovenačku javnost. Zbog njega su dvoje ministara podnijeli ostavke, među njima i ministrica pravde Andreja Katič, koja je svoju ostavku ponudila premijeru Robertu Golobu. Premijer je sazvao hitan sastanak s predstavnicima vlade i pravosuđa kako bi se razmotrile mjere protiv sve učestalijeg nasilja,pišu Avaz

Policija je odmah pokrenula istragu, obavila uviđaj i identifikovala osumnjičenog 20-godišnjaka, koji je kasnije uhapšen. Istraga je još u toku.

Takole so“občani”,pred umorom očeta Aleša, pretepli mladostnika. @policija_si je bila obveščena in je“ukrepala” tako,da je napisala plačilni nalog.Nesposobni minister in marionetni direktor sta na @24ur_com pojasnjevala,da je stanje umorjenega stabilno. pic.twitter.com/5hVWPwxzd8 — Aleš Hojs (@aleshojs) October 26, 2025

Gradonačelnik Gregor Macedoni i gradske vlasti osudili su napad, upozorivši da nasilje u jugoistočnom dijelu Slovenije postaje sve ozbiljniji društveni problem na koji država mora odlučnije reagovati.

Facebook komentari