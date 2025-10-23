Ruska vakcina protiv raka: Vučić nudi Putinu Srbiju kao “zamorče

Ministar za ekonomsku saradnju, Nenad Popović, izjavio je da je Enteromiks, koji je razvio Moskovski centar za medicinska i radiološka istraživanja, zahvaljujući vještačkoj inteligenciji, personalizovan i jednostavan za proizvodnju čak i u srcu Evrope, navodi italijanski list.

„Biće dovoljno sedam dana da se genetski materijal pacijenta kombinuje s tumorskim tkivom i da se djeluje na metastaze melanoma ili raka debelog crijeva“, kazao je Popović.

Već postoji direktan dogovor između ruskog predsjednika Vladimira Putina i srpskog predsjednika Aleksandra Vučića, pojasnio je ministar.

„Prošle sedmice u Beograd je došla ruska delegacija da pregleda naše kapacitete“, a formirana je i mješovita radna grupa.

Jedna misija srpskih onkologa, mikrobiologa i infektologa otputovat će u Moskvu do kraja godine, u institute Gamaleja i Gercen, kako bi učestvovali u istraživanjima, obučili osoblje i naučili klinički proces.

Prve srpske doze, koje će biti namijenjene i pacijentima iz ostatka Evrope, biće pripremljene u bolnici Torlak u Beogradu.

Već 2026. godine Srbija će biti spremna da ih primjenjuje.

To je vakcinalna diplomatija, piše Corriere della Sera, „ista ona koju su Putin i Vučić testirali na početku pandemije kovida, uz jedan telefonski poziv i trgovinski sporazum o čuvenom Sputnjiku: u vrijeme kada još nije krenuo talas antivakserskog pokreta, još nisu postojala rješenja iz Fajzera ili AstraZenece, i čak su iz Italije stotine ljudi dolazile u Beograd da prime ‘revolucionarni ruski lijek’“.

Tada je Rusija izabrala Srbiju, sanjajući da će proizvoditi Sputnjik i tako ući u Evropu kroz svoju zdravstvenu pomoć.

Međutim, piše italijanski list, neželjene reakcije, rat velikih farmaceutskih kompanija (Big Pharma) i političke implikacije izazvali su brojne sumnje, pa je Beograd na kraju odlučio da prodaje „light“ verziju anti-kovid vakcine samo afričkim zemljama.

I kada je riječ o Enteromiksu, naučna zajednica danas je oprezna.

Prvo, zato što to nije vakcina koja sprječava rak, već tretman koji uključuje ubrizgavanje četiri bezopasna virusa, za koje ruski istraživači tvrde da su sposobni uništiti tumorsku masu u 60–80% slučajeva, ojačati imuni sistem, ne oštetiti organe i proizvesti minimalne toksične efekte.

Zatim, zato što su pozitivni rezultati zasad viđeni samo na životinjama, a prva klinička ispitivanja na 48 dobrovoljaca (uzrasta 18–75 godina) počela su tek u junu (potrebne su godine i stotine pacijenata da bi se dobili objavljivi rezultati).

Treće, zato što su prošlog proljeća ruske državne medicinske agencije predstavile Enteromiks na „političkom“ skupu – Ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu, umjesto na stručnim naučnim konferencijama, čime su izbjegli pitanja globalne naučne zajednice, koja već godinama radi na sličnim vakcinama u laboratorijama Fajzera, njemačkog BioNTecha i izraelskih instituta,pišu Vijesti

Na kraju, onkolozi upozoravaju na iluziju o „magičnom“, univerzalnom vakcinalnom rješenju, ističući da je imunoterapija samo jedna od mnogih metoda liječenja i da za sada ništa ne može zamijeniti hirurgiju, radioterapiju ili hemioterapiju.

Operacija „Ruska vakcina“ naravno ima i propagandni karakter, piše italijanski list. Neurologinja (i bivša ministarka zdravlja) Veronika Skvorcova lično je otišla kod Putina da mu predstavi rezultate istraživanja.

